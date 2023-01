Alberto Matano, il 2023 inizia con una bomba familiare – FOTO PRIVATA

Alberto Matano, uno dei conduttori più amati d’Italia, è molto seguito dai telespettatori, che sono sempre molto curiosi di conoscere nuovi aspetti della sua vita privata. Di recente sono comparse delle foto che lo ritraggono insieme al suo compagno di vita: i due sono davvero eleganti per un’occasione speciale.

Alberto Matano ha coronato il suo sogno lo scorso giugno 2022: dopo anni di relazione ha sposato Riccardo Mannino, che è diventato suo marito. Un desiderio che i due avevano da tempo ma che entrambi faticavano a esprimere. Alla fine è arrivata la proposta e la coppia si è finalmente unita in matrimonio.

La cerimonia si è svolta al Labico di Antonio Colonna e ha visto la partecipazione di tantissimi vip. Tra questi gli amici Raoul Bova e Rocio, Claudio Santamaria, Francesca Barra, Serena Bortone, Francesca Fialdini, Vincenzo Spadafora e Andrea Delogu. Ovviamente non poteva mancare Mara Venier, che fin dall’inizio ha supportato l’unione e ha poi officiato la cerimonia.

Alberto Matano e Riccardo Mannino elegantissimi

Alberto Matano e Riccardo Mannino sono una delle coppie più seguite dello showbusiness. Il pubblico sa che i due si frequentavano da anni e vederli finalmente sposati è stata una bellissima sorpresa per tutti quanti.

Per questo i telespettatori vorrebbero sapere di più della loro vita privata, che però i due stanno bene attenti a non far trasparire in maniera eccessiva. La curiosità però è tanta e accade a volte che la coppia regali qualche scatto rubato ai propri follower.

La foto che ha fatto tanto scalpore è stata scattata a Capodanno, quando i due hanno festeggiato in grande stile insieme agli amici di sempre. Tra questi c’era anche Mara Venier, ormai inseparabile da loro, quasi una “madrina”.

Sia Mannino che Matano hanno pubblicato video e foto della serata, mostrandosi agghindati e sorridenti, pronti ad accogliere il 2023. Nelle foto i due sono vestiti in maniera sobria e molto elegante: pantaloni e camicia, insieme a dei cappelli argentati. Outfit molto semplici ma che risultano perfetti per l’occasione. I due appaiono innamoratissimi e felici: il 2023, siamo sicuri, riserverà molte belle sorprese alla coppia.

Lo stesso Matano è pronto a cominciare nuovi progetti lavorativi e soprattutto a tornare a La vita in Diretta, che ripartirà a breve sulla rete ammiraglia. Sui social condivide sempre i suoi impegni lavorativi e si dice pronto ad affrontare nuove sfide.

Nel frattempo i telespettatori lo attendono in quello che viene ormai considerato, a ragione, il suo programma. Matano è prontissimo ad accogliere nuovi ospiti e far compagnia agli italiani con la sua professionalità e simpatia uniche.