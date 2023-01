“È il mio più grande rimpianto”: Ivana Spagna scoppia in lacrime | L’errore più grande della sua vita

Ivana Spagna esce allo scoperto con tutta la verità a proposito del suo fidanzato giovanissimo. Ecco perché si sono lasciati: “Dovevo farmi da parte”. Tutti i dettagli.

La nota cantante Ivana Spagna ha sempre fatto parlare molto di sé per le sue doti vocali, oggi, però, finisce al centro dei riflettori per una questione amorosa.

La sua vita sentimentale è stata piuttosto travagliata, per poi convogliare a nozze con Patrick Debort, celebre modello e arrangiatore francese. Il loro è stato un matrimonio lampo celebratosi nella splendida e trasgressiva cornice di Las Vegas. Solo dopo una settimana i due si sono lasciati.

A segnarla per sempre durante il corso della sua esistenza è stato un brutto episodio, difficile per lei da raccontare. Ivana Spagna ha avuto un aborto spontaneo che lei stessa afferma di non aver mai confidato alla mamma, con cui aveva uno splendido rapporto.

La gravidanza interrotta bruscamente avvenne agli inizi degli anni Novanta: l’episodio rappresenta per lei ancora una ferita aperta. Inoltre, con il suo fidanzato dell’epoca le cose non andavano bene, quindi Ivana era sommersa di paure oltre che dolore per la drammatica perdita.

Dopo quel periodo, la cantante è stata legata sentimentalmente per ben quindici anni con il suo manager Ugo Cerruti. Un rapporto difficile, caratterizzato da malintesi e litigi e tradimenti, terminato nel 2016.

Dopo questa turbolente parentesi della sua vita amorosa, Ivana si è lasciata andare tra le braccia di un misterioso fidanzato, di cui si è tanto parlato, in quanto aveva ben 18 anni in meno di lei. La relazione tra i due è terminata, ma solo qualche tempo fa la cantante ha trovato il coraggio di confidare a Storie Italiane com’era il loro rapporto, segnato da una differenza di età così grande.

La confessione

La cantante ha confessato che mettere uno stop alla loro passionale storia d’amore è stato quasi atto d’amore nei confronti di quell’uomo: la loro relazione, spiega, non gli avrebbe potuto dare quello che desiderava.

“Lui mi parlava di voler costruire una famiglia, e io ho ragionato sul fatto che alla mia età non avrei mai potuto dargli dei figli. Così sono arrivata alla conclusione di dovermi fare da parte”.

Ivana Spagna rivela inoltre di aver dedicato una canzone al giovane uomo misterioso: “Sì, e gli è anche piaciuta. Non nascondo l’età… anzi è stata una liberazione.

Superare i sessant’anni per una donna è un trauma, ma per me invecchiare è un privilegio. L’età ti aiuta a riflettere e quindi bisogna accettarla. E poi mi tengo in forma, faccio ginnastica, sto attenta al mangiare. E una cosa che devo a me e al pubblico”.

Tra le sue più grandi mancanze, Ivana Spagna evidenzia quella di non aver costruito una famiglia:

“Sì, da quando ero bambina sogno una famiglia come quella che ho avuto io. Eravamo poveri, ma c’era tanto amore. Ho idealizzato troppo la famiglia, non ho mai avuto un rapporto che si potesse paragonare a quello che avevano i miei genitori. Poi ho sempre dato tanta importanza al mio lavoro, che è la mia passione. Non si può conciliare tutto”.

“Se rimpiango il fatto di non avere avuto figli? Sì, però in questo momento per me forse è meglio non avere figli, nonostante io ami molto i bambini. Non è un mondo buono per farli crescere: ci sono violenze e guerre”.