“Sto morendo dentro”: vigilia di Natale orribile per Federica Pellegrini | Corsa contro il tempo

L’ex nuotatrice Federica Pellegrini fa uno sfogo social che ha lasciato tutti senza parole. La donna si dimostra, nelle sue parole su Instagram, molto scocciata anche se alla fine ha condiviso questo dramma con tutta l’Italia. Vediamo cosa succede.

Dopo che Federica Pellegrini ha abbandonato le gare è diventata una vera e propria star del web condividendo tutto con i suoi tantissimi followers. D’Altronde, la Pellegrini si sta dedicando ad una carriera parallela in televisione che accantona piano piano il suo passato da grande campionessa del nuoto.

Non è inusuale vederla nei vari salotti nel piccolo schermo mentre racconta la sua vita privata che in questo momento va davvero a gonfie vele. La donna si è sposata a fine estate 2022 con il suo preparatore atletico Matteo Giunta cugino del suo storico ex Filippo Magnini con il quale ha avuto una lunga relazione fatta di alti e bassi.

Per anni Federica è stata involontariamente al centro del gossip quando avrebbe voluto che l’attenzione fosse dedicata esclusivamente alle sue fatiche in piscina. Forse, è per questo che la donna ha preferito mantenere il più stretto riserbo sulla sua relazione con Matteo resa pubblica solo dopo il suo ritiro dalle gare agonistiche.

Una volta, però, ufficializzata l’unione, Matteo e Federica si sentono molto più liberi di mostrarsi sotto gli occhi dei riflettori senza ansie o paure per le rispettive carriere. Il matrimonio celebrato a fine agosto 2022 a Venezia organizzato da Enzo Miccio è stato davvero un evento da favola, pianificato nei minimi dettagli e la Pellegrini era stupefacente nel suo vestito bianco e semplice che le lasciava libere le spalle.

Federica Pellegrini ha fatto una confessione su un suo particolare momento che l’ha messa a dura prova. Un periodo di ansia e stress che coinvolge un po’ tutto l’Italia e non solo. Ecco cosa ha scritto nel suo post Instagram.

Il “dramma” di Federica Pellegrini

Durante il periodo di Natale tutti siamo un po’ sotto stress per la ricerca dei regali e per la preparazione della cena con i famigerati familiari. Anche alle star capita di essere particolarmente in ansia proprio come noi persone per così dire “normali”.

Ecco quindi le parole di Federica Pellegrini scritte su un post di Instagram il 23 dicembre, quindi, il giorno prima della vigilia di Natale: “Lo spiega lei sessa nel suo ultimo post su Instagram: “Run ‍♀️ ….. la mia faccia non lo dice ma in realtà sto morendo dentro …. 23 dicembre mi dirigo verso il centro per gli ultimi regali…ce la farò ”.

Sicuramente lo stile è ironico e la Pellegrini ha voluto giustamente sdrammatizzare un momento particolare di concitazione. A Natale, infatti, tutto è possibile.