Albano e Romina fermati dai carabinieri. Problemi con la legge, ecco cos’hanno combinato

Albano e Romina hanno confessato, dopo anni dall’accaduto, di essere stati fermati dai carabinieri. C’è un motivo ben preciso per il quale hanno dovuto fare i conti con gli agenti.

Questo duo di cantanti ha regalato emozioni meravigliose, grazie alle loro canzoni, dagli anni ’70 fino agli anni ’90. I loro brani non hanno appassionato solamente il pubblico italiano, ma sono riusciti a guadagnarsi l’amore e l’ammirazione anche da diversi paesi nel mondo.

Albano e Romina, lavorando e cantando insieme, alla fine sono stati coinvolti anche sentimentalmente. Una storia d’amore che, però, è finita nel 1999 a causa di alcune incomprensioni nel loro matrimonio.

Albano e Romina si sono conosciuti sul set del film Nel Sole, quando lui era ancora un cantante in erba, pronto a diventare il mito, e lei era la tipica figlia d’arte; infatti, i suoi genitori erano due attori di Hollywood.

La loro relazione amorosa era come nelle fiabe, ha fatto emozionare gli italiani, portandoli a pensare che questa coppia si sarebbe amata fino alla fine. Purtroppo, però, la vita non è una fiaba e il loro amore è finito, deludendo non poco i fan.

Albano e Romina hanno dovuto affrontare diversi ostacoli durante la loro relazione, ma il più difficile di tutti è stato quello riguardo la scomparsa della loro amata figlia Ylenia, della quale, tuttora, non si sa ancora nulla.

A causa di questo evento, come era prevedibile, i due si sono sempre di più allontanati fino alla separazione. Ma dopo appena un anno, Albano ha ritrovato l’amore grazie a Loredana Lecciso, con la quale ha avuto altri due figli.

Sebbene il cantante si sia riaccompagnato, la coppia Romina-Albano ritorna sempre sulle scene, come è accaduto nel 2013, dopo molto tempo di lontananza, per il concerto evento tenuto in Russia.

A questo episodio, ne sono succeduti molti altri, portando sempre diverse canzoni. Ad esempio, nel 2020, Albano e Romina si sono presentati al festival di Sanremo, fuori gara, con una canzone scritta da Cristiano Malgioglio.

Ovviamente, le varie ospitate nei diversi programmi non si sono fatte attendere. Ed è proprio durante una di queste che Romina ha svelato l’arcano dietro ad un episodio passato.

Ad Amici di Maria De Filippi, la cantante ha rivelato che una volta, a Roma, lei e Albano si erano appartati in periferia, parcheggiando per scambiarsi alcune effusioni d’amore. Ad un certo punto, i carabinieri li hanno avvistati e subito li hanno interrotti, arrivando anche a volerli multare. Sentando questa parte di racconto, la De Filippi ha chiesto come hanno evitato la sanzione e la Power, rispondendo, ha scatenato le risate di tutti i presenti.

Romina ha detto che, come scusa, aveva riferito ai carabinieri che quello che stavano facendo in macchina era una parte del loro prossimo film e che, quindi, stavano provando la suddetta scena.

I carabinieri, convinti dalle parole (e chissà, magari anche dal fascino) della Power hanno lasciato che i due continuassero a provare, rimanendo all’oscuro della verità: i due stavano pomiciando per davvero!

Il pubblico è esploso in risate ed applausi e anche Albano, ricordando quell’episodio passato, si è divertito e ha riso con i suoi fan.