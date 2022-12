‘Sto pensando di morire’, pesante batosta per Anna Tatangelo | momento buio per la cantante

Anna Tatangelo non vuole neanche pensarci. L’ultima pessima novità nella sua vita l’ha lasciata a bocca aperta. Non vuole crederci.

Questo Natale per Anna Tatangelo sarà uno dei peggiori avuti finora, dal momento che ha dovuto affrontare due lutti in famiglia in un solo mese: prima sua madre e poi suo nonno. Passare le festività natalizie senza i propri cari perché non sono più tra noi è terribile, e l’ultima notizia scoperta dalla cantante potrebbe peggiorare le cose.

Stiamo parlando del fatto che il suo ex, il ben noto cantante napoletano Gigi D’Alessio, starebbe pianificando il suo matrimonio con l’attuale compagna, un avvocato napoletana di nome Denise Esposito, con la quale ha avuto il suo quinto figlio, Francesco. Per Gigi sarebbe il secondo matrimonio, dopo quello avuto con Carmela Barbato.

Poco tempo fa, il settimanale Gente aveva mostrato degli scatti ottenuti per le vie di Milano dove Gigi D’Alessio e Denise passeggiavano spensierati. Molti lettori attenti hanno notato che al dito della donna brillavano due anelli: una fede di diamanti e un solitario. Questi sono i tipici simboli di un rapporto solido che porterà, in un futuro più o meno vicino, al grande passo, ovvero le nozze.

Tuttavia, però, la cosa è ancora incerta; come erano incerte le motivazioni della rottura tra la Tatangelo e D’Alessio. Pare, però, che i due si siano separati perché lei era stanca di aspettare una proposta di matrimonio che non è mai arrivata.

Ospite di Francesca Faldini, Gigi, poco dopo la fine della storia d’amore con Anna, aveva detto delle frasi con significati celati: “Mi ritengo un individuo molto generoso e uno che dà tutto sé stesso agli altri. Proprio per questo sono stato tradito. Sono stato tradito da chi pensavo che mi parlasse senza retropensieri. Poi ho scoperto la verità. Per fortuna ho tanti amici che mi fanno dimenticare queste cose”.

Invece, poco tempo fa, Gigi D’Alessio si è pronunciato riguardo ad Anna Tatangelo e alla sua famiglia allargata durante un’intervista al Corriere della Sera. Leggendo le sue parole, si può comprendere quanto sia ancora delicato il tema Anna, mentre riguardo la sua grande famiglia ha speso solo parole affettuose:

“Comunque abbiamo un figlio insieme. Le storie cominciano e finiscono, oggi sono felice, lo auguro anche a lei. Non provo amarezza, è così che va la vita. Il primo l’ho avuto a 19, il quinto a 54, un’emozione straordinaria, spero di avere tutto il tempo di vederlo crescere. Ogni figlio è diverso, ma stanno tutti qui, nello stesso cuore”.

La famiglia di Gigi, infatti, è grande e per lui tutto ruota intorno ai suoi amati figli: Claudio, Ilaria e Luca (avuti dall’ex moglie Carmela), Andrea (avuto con Anna) e, infine, l’ultimo di casa, Francesco.