Natalia Titova incinta: pioggia di amore per la mamma ballerina | FOTO

Natalia Titova condivide uno scatto meraviglioso sui social. La ballerina ha il pancione, è in attesa del terzo figlio?

Una delle più talentuose ballerine del mondo dello spettacolo è sicuramente Natalia Titova, artista russa trapiantata in Italia per lavoro. La donna è stata per diversi anni grande protagonista dello show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci Ballando con le stelle.

Proprio lì durante i primi hanno duemila aveva incontrato un altro ballerino nel programma Simone di Pasquale con il quale ha condiviso per diverso tempo tanti palcoscenici in giro per l’Italia oltre che la prima serata sulla rete ammiraglia. La loro relazione, però, è terminata anche perché proprio la Titova durante Ballando con le stelle ha conosciuto un altro uomo molto famoso.

Stiamo parlando di Massimiliano Rosolino, grande campione del nuoto che nel 2006 ha preso parte come concorrente alla trasmissione della Carlucci. Da quell’esperienze i due non si sono più lasciati e hanno dato vita ad una relazione importante e duratura coronata da due figli bellissimi.

L’amore con Massimiliano Rosolino

Massimiliano Rosolino e Natalia Titova stanno insieme nonostante le difficoltà e il diverso retaggio culturale da oltre 16 anni. Un amore che davvero resiste alle complicazioni del tempo e ad un tipo di lavoro, quello della televisione e dello sport, abbastanza delicato. Per la coppia l’inizio non è stato semplice. Infatti, come dichiarato da Rosolino in un’intervista a Verissimo, il nuotatore ha capito subito che la Titova sarebbe stata l’amore della sua vita.

In effetti, l’uomo ha affermato di essersene innamorato immediatamente al contrario della Titova che ha fatto fatica a lasciarsi andare. Una volta poi concretizzatosi la storia Natalia ha incontrato diverse difficoltà nel portare avanti l’unione soprattutto perché la ballerina era costretta a seguirlo in giro per l’Italia per i suoi impegni sportivi. A distanza di anni, però, le cose tra loro procedono a gonfie vele e la coppia ha una famiglia bellissima.

La tenera foto social di Natalia Titova

La bravissima ballerina russa ha pubblicato una tenera foto social di lei con il pancione. La Titova dopo i due meravigliosi bambini avuti da Rosolino è in attesa di un altro figlio? In verità la foto è un bellissimo ricordo del passato risalente ad una delle due precedenti gravidanze: per cui Natalia Titova non è incinta del terzo pargolo.

Infatti, dopo Sofia Nicole nata nel 2011 e Vittoria Sidney venuta al mondo nel 2013 pare che la famiglia sia definitivamente al completo. Tutti hanno trovato un giusto equilibrio e la coppia è intenzionata a concentrarsi sulle due bimbe diventate quasi ragazzine. Certamente la ballerina avrà un po’ di nostalgia della gravidanza come testimoniato dalla foto Amarcord da lei pubblicata sul web.