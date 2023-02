Uomini e Donne: la coppia abbandona per sempre il programma | ASSURDO

Colpo di scena davvero inaspettato al trono over di Uomini e Donne. La coppia decide di uscire dal programma. Ecco di chi stiamo parlando.

Il trono over di U&D, dating show pomeridiano di Maria De Filippi, appassiona davvero moltissime persone. Protagonisti del parterre sono uomini e donne sopra di 35 anni circa che decidono di rimettersi in gioco e partecipano al programma per cercare l’amore.

Nel corso delle puntate si creano dinamiche davvero avvincenti tra i protagonisti, che appassionano il pubblico a casa: ormai da diversi anni il trono over di Maria è quasi più seguito del classico, quello composto dai giovani.

Sappiamo che le puntate sono registrate e proprio per questo i più appassionati tendono a leggere le anticipazioni per sapere tutto subito. Una delle ultime ha stupito gran parte del pubblico: loro due escono dal programma. La coppia decide di salutare Maria De Filippi, ma cosa è successo e come mai sono arrivati a questa drastica decisione?

Gloria arriva al limite

Hanno deciso di tagliare una volta per tutte i ponti con il programma: stiamo parlando di Gloria Nicoletti e Biagio Di Maro. I due non formano una coppia di fatto, sono semplicemente dei concorrenti. Gloria è uscita per tutto questo tempo con Riccardo, di cui si è detta innamorata. Biagio, invece, nel corso di questi mesi ha frequentato diverse donne, ma nessuna le ha davvero rubato il cuore.

I due, quindi, non hanno nessun legame tra loro ma per casualità abbandoneranno il programma proprio la stessa settimana. Un vero peccato, visto che erano due dei volti più amati del programma.

Gloria, in particolare, deciderà di andarsene perché Riccardo non è convinto della loro storia e lei non se la sente di frequentare altre persone. L’ex fidanzato di Ida Platano, nonostante siano passati mesi dal primo incontro, non si è mai proclamato innamorato di lei. Gloria, al contrario, ha aperto il suo cuore e ha ammesso di essere innamorata di Riccardo.

Per la prima volta si è mostrata decisa e dura ed è riuscita a fare questa drastica scelta che dimostra quanto lei fosse innamorata di Riccardo: sarebbe ipocrita a rimanere nel parterre per frequentare altre persone sapendo che è ancora innamorata di lui.

Maria si scaglia contro Biagio

Biagio, invece, ha tessuto diverse relazioni durante questi mesi, ma nessuna donna gli ha davvero rubato il cuore. Proprio per questo è stato definito una persona poco seria, un dongiovanni, un donnaiolo.

In una delle ultime puntate quattro nuove dame si presentano in trasmissione per un altro partecipante, Claudio, e Biagio coglie la palla al balzo per invitare una di loro a uscire con lui.

Maria si scaglierà contro il cavaliere, sostenuta da Tina Cipollari e a seguito di una accesa discussione, Biagio deciderà di lasciare per sempre la trasmissione. Insomma, lasciano U&D a distanza di pochi giorni due figure di spicco del programma: chissà se uno di loro farà ritorno al dating show in futuro.