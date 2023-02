Federico Dainese cacciato da Uomini e Donne | Esplode lo scandalo in redazione

Federico Dainese, ex tronista di Uomini e Donne, ha deciso di abbandonare il trono dopo un ultimatum dalla redazione. Dopo alcuni mesi di silenzio, il ragazzo ha deciso di spiegare che cosa è accaduto e perché ha deciso di andarsene, anche se non è stata interamente una sua scelta.

Dopo diversi mesi come tronista di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi e tanto seguito dai telespettatori, Federico Dainese ha deciso di abbandonare il trono e tornare a casa. Una scelta che è stata sua solo in parte: la redazione, infatti, gli aveva dato una sorta di ultimatum per rimanere nella trasmissione.

Alla fine il ragazzo ha fatto la sua scelta, quella che, secondo lui, era la più giusta in base alle condizioni in cui si trovava. A MondoTv24 ha spiegato i motivi della sua scelta, svelando alcuni retroscena che il pubblico non conosceva e non si sarebbe mai immaginato sarebbero accaduti.

Federico Dainese: la verità dietro l’addio

L’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto una confessione inaspettata dopo alcuni mesi dal suo addio al programma. In un’intervista ha spiegato perché se ne sia andato, raccontando che da una parte è stata una sua scelta, ma dall’altra la redazione della trasmissione lo aveva posto di fronte a un bivio.

“Non aveva senso” ha spiegato. “Dovevo fare una scelta in un tempo abbastanza corto e la redazione mi ha detto riesci a scegliere in un tempo breve? Io ho detto guarda sinceramente non ho un’emozione così forte, un trasporto mentale così forte da dire ok va bene, scelgo una ragazza fra Vincenza ed Elena e continuo fuori. Questa è stata la motivazione principale” ha raccontato.

La redazione infatti ha chiesto al tronista di fare una scelta per poter rimanere nel programma, altrimenti sarebbe stato mandato a casa. Questo per permettere alla trasmissione di proseguire e raccontare le uscite dei concorrenti.

Alla fine, quindi, Federico non ha scelto. Ha spiegato che non era stato particolarmente colpito da nessuna delle ragazze in studio: “Dopo quello che era successo, come mi aveva parlato e la nostra discussione, io nella vita reale non andrei mai a riprendere una ragazza così” ha detto parlando di Elena. Poi ha parlato anche di Vincenza: “Non avevo quel sentimento così forte da dire sei la mia scelta e ce la vediamo fuori. Non c’era quel trasporto mentale” ha confessato.

Dainese ha poi raccontato di essere rimasto molto stupito dalla storia d’amore tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza: “Non immaginavo un finale del genere” ha ammesso, “Vedevo lei che comunque era tanto presa da Riccardo”.