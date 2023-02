Com’è diventato il bambino della Kinder? Scordatevi la sua faccia d’angelo | Ecco cosa fa ora!

Uno dei volti storici della Kinder è diventato completamente un’altra persona. La sua identità è stata rivelata e la faccia d’angelo è stata sostituita da un volto assurdo! Vediamo chi è il bambino della Kinder.

Per i più piccoli i dolci della kinder sono tra i più gustosi ed amati di sempre. Quasi tutte le famiglie possiedono la cioccolata di una delle aziende di dolciumi più importanti a testimonianza di quanto la Kinder sia nota in tutto il mondo.

Ciò che ha reso nel tempo iconica la Kinder è stato sicuramente il volto del bambino sorridente stampato sulle confezioni delle barrette seppur ovviamente cambiato nel corso del tempo.

Un viso in particolare è rimasto impresso nella mente di tutti per merito di un’espressione particolarmente angelica e dolce. Si tratta del volto protagonista della campagna marketing della Kinder fisso su tutti i pacchetti dell’azienda dal 2004 fino al 2019. La sua identità è stata svelata e sappiamo anche qual è la nuova professione del bambino ora divenuto un adulto.

L’identità del bambino della Kinder

Il viso sulle confezioni delle barrette più celebri di Italia è quello di Matteo Farneti. Il piccolo ora è un bellissimo ragazzo, alto muscoloso con gli occhi azzurri e un volto che spacca l’obiettivo. Infatti, Matteo è un modello affermato oltre che un grande appassionato di fotografia come si evince dal suo profilo Instagram che conta oltre 25 mila followers.

Nato a Bologna, Matteo Farneti viaggia spesso tra l’America e Dubai proprio per lavoro, ottenuto sia per la sua grande bellezza ma anche grazie all’esperienza come testimonial della Kinder.

Il ragazzo ha a sua volta sostituito un altro testimonial d’eccezione che è stato il volto della Kinder per quasi quarant’anni: Gunter Euringer. Gunter, invece, ormai uomo adulto fa attualmente il cameraman e ha uno studio di fotografia a Monaco di Baviera.

Per tanto tempo la sua identità è stata nascosta almeno fino a quando nel 2005 non ha deciso di svelare questo suo segreto del passato tramite un’autobiografia chiamata in tedesco “Das kind der schokolade”, all’interno della quale mette in luce la sua carriera nell’azienda di dolci.

Dopo di lui Matteo Farneti che ha ricoperto questo ruolo importante per anni e grazie alla quale è riuscito anche a sfondare nel mondo della moda. È evidente che proprio la sua bellezza esteriore l’ha aiutato nell’aspetto lavorativo: i suoi capelli folti, gli occhi azzurri e il fisico statuario hanno aiutato per certo l’ascesa di Matteo nel mondo system.