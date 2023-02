Kate Middleton spodestata: Carlo e Camilla scelgono un’altra reale | Scoppia il caos

A Buckingham Palace le cose non si mettono per nulla bene. Dopo le polemiche causate dall’autobiografia di Harry, Spare, pare che ci siano delle problematiche interne tra due figure importantissime della monarchia. Carlo avrebbe sostituito Kate Middleton ma la donna non ci sta.

Come è noto la monarchia inglese desta sempre grandissima curiosità da parte di tutto il mondo. Sarà perché si presume che i reali vivano in una lussuosa bolla d’oro e che le loro vicende ci paiono alquanto irraggiungibili e assurde.

In effetti, la Royal Family inglese ha ancora, dopo così tanti anni, un fascino non indifferente complice anche lo charme dei vari membri stanziati a Palazzo. Una di queste è sicuramente Kate Middleton moglie dell’erede al trono William, icona indiscussa di stile ed eleganza.

La donna che con il marito ha tre ben figli, si presenta sempre impeccabile ad ogni occasione ufficiale accaparrandosi il plauso e l’amore dei suoi sudditi. Proprio la famiglia Windsor sta cercando in questo periodo di evitare ogni tipo di scandalo non incorrendo in nessun botta e risposta con i coniugi ribelli Harry e Meghan, rei di aver messo alla gogna mediatica i comportamenti poco discutibili dei loro familiari.

In seguito al documentario di Netflix dedicato alla loro storia e all’autobiografia di Harry, The Spare in cui vengono rivelate le conversazioni e le liti più intime della Royal Family, a Buckingham Palace tutto tace con la speranza che il clamore mediatico si esaurisca presto.

Tuttavia, è trapelata una notizia in particolare che se fosse vera altererebbe completamente gli equilibri della monarchia inglese.

Il parere di Carlo e Camilla

Tutti sanno che per molto tempo Carlo, la cui incoronazione ufficiale a Re avverrà a maggio, e per sua moglie la Regina Consorte la prediletta della famiglia è sempre stata Kate Middleton.

Della donna hanno sempre apprezzato la pacatezza ed il grande rispetto per la Corona. In verità, però, di recente per Carlo e Camilla le cose sono un po’ cambiate anche in virtù della scomparsa della Regina Elisabetta.

Le preferenze dei regnanti, infatti, si sarebbero spostate verso Sophie Rhys-Jones, Contessa di Wessex, consorte del Principe Edoardo. Sophie è molto amata tra i suoi parenti ma soprattutto pare essere stata un grande punto di riferimento per la Regina con la quale aveva un legame strettissimo.

Carlo avrebbe apprezzato in particolare il modo in cui la donna è stata vicino negli anni alla Regina Elisabetta e sarebbe pronto ad affidarle molti più compiti di quelli che le competono. A quanto pare, però, la Middleton non ha preso per nulla bene la notizia e una volta venuta a conoscenza della novità avrebbe perso le staffe.

Per Kate, infatti, non è comunque un periodo semplice se si tiene conto del nuovo e complicato ruolo di futura Regina che la stessa donna ha assunto dopo la scomparsa di Elisabetta, un peso che le avrebbe provocato parecchio stress.