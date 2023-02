Paolo Bonolis, l’improvviso malore e il ricovero in ospedale | Condizioni di salute

Paolo Bonolis ha fatto preoccupare gli autori e i fan in seguito a un malore che lo ha portato in ospedale per un improvviso intervento. Ecco cosa è successo e come ha reagito ai commenti della stampa.

Paolo Bonolis è tra i conduttori più importanti della televisione italiana e nel tempo si è distinto fra gli altri per la sua capacità di coinvolgere il pubblico attraverso programmi sia di intrattenimento che di approfondimento, che in diversi casi hanno costituito delle vere e proprie novità. Accanto a lui da molti anni c’è l’immancabile Luca Laurenti, musicista ma anche spalla che lo segue ancora oggi con il pre serale Avanti un altro.

Paolo Bonolis è un uomo di grande cultura un professionista dal grande talento e ciò si è visto negli anni con le molte trasmissioni televisive condotte soprattutto a Mediaset, ma per alcuni anni anche in Rai. Tra i suoi programmi diventati cult ricordiamo: Avanti un altro, Ciao Darwin e Chi ha incastrato Peter Pan.

Da molti anni è legato a Sonia Bruganelli, ora opinionista del Grande Fratello Vip. Abbiamo già parlato del carattere innovativo che ha contraddistinto i programmi di Bonolis nel tempo. Il presentatore è stato anche autore dei suoi programmi ed è riuscito a scovare format ogni volta più innovativi e sempre competitivi rispetto agli altri prodotti proposti in televisione negli stessi anni.

Paolo Bonolis è anche scrittore e ha pubblicato due libri, Perché parlavo da solo e il più recente Notte fonda che sono diventati entrambi in breve tempo dei successi editoriali.

Nel suo periodo in Rai, iniziato nel 2004, ha condotto anche il Festival di Sanremo e accanto a lui c’era Antonella Clerici. Come vi abbiamo raccontato Bonolis ha recentemente espresso la sua opinione su Sanremo: “Credo che il Festival debba essere raccontato in una maniera nuova e fuori dall’Ariston, che ha scritto pagine meravigliose. Il Festival ha bisogno di un cambio importante, di una struttura anche tecnologica innovativa per renderlo ancora più evento. Questa è la mia idea dalla quale non schiodo”.

Di recente, purtroppo, il presentatore ha subito un incidente e si è ricoverato, ma cosa è successo?

Bonolis ha fatto preoccupare tutti, ma non molla

Il conduttore di Avanti un altro ha avuto un malore e un necessario ricovero in ospedale. Si tratta di un momento difficile capitato alcuni anni fa. Il presentatore di Avanti un altro ha sentito un dolore acuto, si è sentito bloccato per questo è stato condotto in ospedale, facendo così preoccupare amici, parenti e fan.

La notizia fece il giro dei giornali anche se ben presto saltò fuori che non si trattava di qualcosa di grave. Una foto dal letto d’ospedale, molto ironica, nella quale porge un dito medio alla camera e sorride, evidentemente si riferiva hai giornalisti che gli avevano tirato i piedi, divulgando una notizia più drammatica di quello che era.

Com’è nel suo stile Bonolis ha saputo ancora una volta alleggerire la situazione e naturalmente ha ringraziato chi lo aveva sostenuto in quei giorni.