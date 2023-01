Boccone amaro per Paolo Bonolis | Cancellato dal palinsesto: carta segreta partita dagli uffici Mediaset

Paolo Bonolis e Luca Laurentis devono incassare un brutto colpo che riguarda il loro storico programma Ciao Darwin. Qualcosa è andato storto e ora potrebbe non andare in onda. Vediamo cosa sta succedendo.

Ciao Darwin è uno di quegli show televisivi storici che da anni tengono compagnia agli italiani. Due categorie diverse di persone che abitano il nostro mondo si incontrano negli studi Elios a Roma per confrontarsi e vincere. Ad avere la meglio sarà solo una categoria, quella “predominante”.

Si tratta di un programma televisivo divertente che riflette uno spaccato di realtà. Gli italiani lo amano e da anni chiedono il suo rinnovo. Questa volta, però, qualcosa mette a rischio la sua messa in onda. Ecco cosa sta succedendo.

Ciao Darwin, l’indiscrezione

L’indiscrezione arriva dal blog di Davide Maggio, giornalista di gossip che ha un sito a suo nome. Stando a quanto trapela dalla sua piattaforma, Ciao Darwin non verrà trasmesso questa primavera. Questo significa che, dopo anni, salterebbe per la prima volta un’edizione dello show di Bonolis e Laurentis.

I fan non hanno accolto bene la notizia e hanno sollevato numerose domande, a cui cercheremo di dare delle risposte.

Secondo il rumor che circola in rete, a seguito di alcune discussioni, Mediaset avrebbe deciso di eliminare dal proprio palinsesto televisivo Ciao Darwin che, se così fosse, non ci farà compagnia durante questa primavera.

Il padrone di casa Paolo Bonolis aveva già fatto insospettire il pubblico con una dichiarazione rilasciata in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni:

“Nel 2023 cosa mi aspetta? Invecchierò un altro anno, poi dall’Epifania parte la nuova edizione di Avanti un Altro e i primi di marzo torna Ciao Darwin”. E ancora: “La novità è che siamo ancora tutti vivi ed è già un passo avanti”.

A quanto sembra, dovrebbe trattarsi di una sospensione a tutti gli effetti e il programma potrebbe tornare sul piccolo schermo solo l’autunno prossimo.

“Tagliato fuori il programma”

Tornando alle indiscrezioni rilasciate dal giornalista di gossip Davide Maggio, sembra che il programma salterà per diversi mesi.

“É uno dei programmi di maggiore successo della storia recente di Canale 5 nonché il solo e più importante prime time di Paolo Bonolis”. Così introduce all’amara notizia il giornalista.

“Tuttavia è dal 2019 che Ciao Darwin attende di tornare sul piccolo schermo […] La nona edizione – prosegue la nota –non andrà in onda nella primavera 2023. Al momento sarebbe ‘appoggiato’ nel palinsesto del prossimo autunno”.

Un’affermazione chiara e precisa che ha lasciato sotto shock il pubblico a casa, ma quali sarebbero i motivi che hanno portato a tale decisione?

Su DavideMaggio.it si legge: “Il motivo del rinvio sarebbe prettamente economico, dovuto agli alti costi della trasmissione.

Ebbene Mediaset […] taglia il programma più forte e atteso del palinsesto primaverile. Tale decisione di speeding review si somma all’abuso di repliche in preserale, alle vacanze natalizie allungate di alcuni programmi e allo slittamento di altri”.

Inoltre: “Qualcosa non quadra o forse la verità sta nel mezzo. Probabilmente visti i risultati non negativi, la scelta è quella di accontentarsi senza puntare troppo in alto o intaccare lo status quo”.

“Meglio giocarsi Ciao Darwin quando il periodo potrebbe essere più ostico – si legge in conclusione -.

Attenzione, però, a furia di repliche e serate accese a metà, si rischia di erodere sempre di più nel lungo periodo il proprio pubblico”. Non ci resta che aspettare e verificare se le indiscrezioni riportate si dimostreranno vere.