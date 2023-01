Panico a Sanremo 2023: “Il vincitore è lui” | Amadeus è in guai seri: si sa già tutto

Sanremo è alle porte ed il clamore mediatico sulla kermesse più celebre degli italiani sale sempre di più A quanto pare ora viene svelato il probabile vincitore e tutti sono rimasti senza parole.

Uno dei momenti sicuramente più importanti per lo spettacolo italiano è Il Festival di Sanremo, la kermesse musicale per eccellenza. Quest’anno andrà in onda dal sette fino all’undici febbraio e come preannunciate da Amadeus saranno serate ricche di intrattenimento e soprattutto di musica.

Il direttore artistico Amadeus ha scelto degli artisti in gara davvero eterogenei che riescono ad accontentare le varie fasce generazionali. Intanto, anche dal punto di vista della conduzione Il Festival di Sanremo non si farà mancare nulla.

A trainare Amadeus, infatti, ci sarà Chiara Ferragni in una delle serate di febbraio. Proprio l’influencer più conosciuta al mondo è il personaggio più atteso del festival tenendo conto che si sono generate una serie di polemiche sulla sua presenza e sulla scelta di devolvere parte del suo guadagno in beneficenza.

La moglie di Fedez non sarà l’unica presentatrice a fare da spalla ad Amadeus. Si aggiungono infatti l’attrice Chiara Francini e la giornalista conduttrice del celebre programma iconico di Rai 2 Belve: Francesca Fagnani.

Intanto, però, a pochi giorni dall’inizio del Festival già iniziano a girare i primi possibili papabili vincitori ed uno in particolare sembra risuonare in ogni articolo. Il nome del vincitore è quasi certo ed i fan stanno letteralmente impazzendo.

Chi è il probabile vincitore di Sanremo?

Attorno al Festival di Sanremo, come ogni evento di grande portata, si scatenano diverse speculazioni e un grandissimo clamore mediatico. Una volta venuti a conoscenza dei cantanti in gara moltissimi bookmakers si sono sbizzarriti per cercare di puntare sul cavallo vincente di questa edizione.

L’artista più gettonato secondo molti sembra essere Niccolò Moriconi in arte Ultimo la cui quota raggiunge addirittura i 2,50 punti Snai. La sua vittoria vale addirittura ben tre volte la scommessa anche in virtù dell’ottimo risultato ottenuto nel 2019 dove si è classificato tra le polemiche secondo, dietro Mahmood.

Un altro papabile vincitore potrebbe essere seguendo appunto le scommesse Marco Mengoni che raddoppierebbe la vittoria del 2013 quando ha trionfato con il brano L’essenziale.

Anche Giorgia nella classifica stipulata dai bookmakers si posiziona ad un ottimo posto, precisamente al terzo anticipando star come Paola e Chiara o Gianluca Grignani che nonostante siano degli ottimi artisti sembrano abbiano meno possibilità di raggiungere il primo gradino del podio. Stessa sorte, a quanto pare anche per Anna Oxa che si è stabilita in ultima posizione.