“Non so se ci rivedremo”: scoppia lo scandalo Paolo Bonolis | Negli uffici Mediaset è successo il delirio

Brutte notizie per Paolo Bonolis e i suoi fan: sembra che Mediaset abbia deciso di sospendere la sua conduzione a causa di alcune problematiche internet alla produzione. Proprio dopo l’annuncio del ritorno del conduttore, ecco un fulmine a ciel sereno che ha sconvolto tutti.

Dopo le sue parole, nessuno si sarebbe mai aspettato che Paolo Bonolis non avrebbe più condotto quel programma, eppure la decisione di Mediaset è definitiva. La rete ha deciso di non mandare in onda la trasmissione tanto amata, condotta appunto da Bonolis; si tratta di un programma storico che tutti attendevano con ansia.

Eppure ecco che una delle trasmissioni di maggiore successo, punta di diamante della carriera di Bonolis, non sarà mandata in onda. Si tratta purtroppo di decisioni dettate dai piani alti, che non hanno potuto far altro che sospendere la programmazione della trasmissione. I fan del conduttore sono rimasti senza parole e ora si rivoltano contro l’emittente.

Paolo Bonolis è stato escluso

C’è chi parla di sospensione, chi di rinvio, e chi dice che non tornerà mai più. Stiamo parlando di una trasmissione seguitissima dagli italiani, conosciuta da tutti e con la conduzione dell’unico Paolo Bonolis. I fan hanno appreso la notizia pochi giorni fa e sono andati su tutte le furie.

Al centro della discordia c’è la scelta di Mediaset di sospendere Ciao Darwin: il programma sarebbe dovuto tornare questo marzo, ma l’emittente ha deciso che non andrà così. Lo stesso Bonolis era convinto che sarebbe tornato a occuparsi della trasmissione, ma si è dovuto ricredere.

“Nel 2023 cosa mi aspetta?” aveva detto a fine anno, “Invecchierò un altro anno, poi dall’Epifania parte la nuova edizione di Avanti un Altro e i primi di marzo torna Ciao Darwin. La novità è che siamo ancora tutti vivi ed è giù un passo avanti” aveva rivelato.

Avanti un altro è già tornato con le nuove puntate, ma per Ciao Darwin le cose andranno diversamente. Davide Maggio ha affermato che potrebbe tornare il prossimo autunno, ma non ci sono ancora conferme:

“È uno dei programmi di maggiore successo della storia recente di Canale 5 nonché il solo e più importante prime time di Paolo Bonolis. Tuttavia è dal 2019 che Ciao Darwin attende di tornare sul piccolo schermo. La nona edizione non andrà in onda nella primavera 2023. Al momento sarebbe appoggiato nel palinsesto del prossimo autunno“.

Ma perché Ciao Darwin è stato rinviato? Il motivo sarebbe esclusivamente economico: nonostante sia molto seguito dagli italiani, Mediaset si è trovata con l’acqua alla gola e ora è costretta a scegliere quali programmi mandare in onda, a discapito di altri.