Il patrimonio di Paolo Bonolis lascia senza parole, guadagni da capogiro. La polemica contro il conduttore

Paolo Bonolis è uno dei conduttori più amati della televisione, ma ultimamente è finito al centro di grosse polemiche per via del suo stile di vita e dei suoi guadagni da capogiro, in seguito ad alcune dichiarazioni.

Paolo Bonolis è stato attaccato duramente insieme a sua moglie, Sonia Bruganelli, per via di alcuni comportamenti che ha assunto negli ultimi tempi e condivisi sui social. Al centro delle discussioni ci sono i suoi guadagni da far girare la testa: si parla di numeri altissimi, stipendi che si fa fatica a pensare che esistano.

Di certo tra lui e la moglie non piangono proprio miseria: i due sono attivissimi in televisione, uno come conduttore e l’altra come opinionista super richiesta. I loro volti sono ormai la routine in televisione e gli spettatori sono abituati a vederli e apprezzarli nelle trasmissioni che tanto amano.

Paolo Bonolis al centro della bufera

Chi l’avrebbe mai detto che un conduttore tanto amato venisse attaccato così ferocemente? Eppure anche Paolo Bonolis a volte fa dei passi falsi, e il web in questi casi non perdona. Lui e sua moglie sono stati presi di mira da alcuni commenti acidi dopo che si è scoperto quanto guadagna.

Come mai il conduttore ha causato tanta indignazione? Da alcune recenti indiscrezioni si è venuto a sapere quanto è il suo stipendio medio. Bonolis conduce una serie di trasmissioni di enorme successo, come Ciao Darwin e Avanti un altro, quindi non è difficile pensare che i suoi guadagni siano ingenti. Ma quanto sono di preciso? Ebbene, sembra che il conduttore guadagni almeno 40mila euro a puntata.

Cifre spaventose se si pensa che Bonolis conduce programmi da tantissimi anni e, oltre ai guadagni legati alle trasmissioni, ha anche una serie di entrate provenienti da diritti d’immagine e pubblicità, oltre che bonus e premi.

La polemica nasce dal fatto che, quando gli è stato fatto notare che non gli manca proprio nulla, Bonolis ha risposto: “Non lo facciamo a spese di qualcuno, paghiamo tutto, non ci regalano niente”. L’attacco più forte è arrivato quando, la scorsa estate, i due hanno prenotato un aereo privato per sé e la figlia per andare in vacanza.

Sonia Bruganelli ha subito risposto alle polemiche: “Quando vi ‘incarognite’ per l’aereo privato sappiate che è anche un modo per poter rendere la vita più facile a Silvia. Chi di voi se potesse non lo farebbe?” La polemica però si è accesa ancora di più e ora i due sono presi di mira da tutto il web. I due risponderanno di nuovo agli attacchi? Staremo a vedere.