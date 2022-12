Ilary Blasi e Bastian, tra i due c’è già un terzo incomodo. Cosa sta succedendo!

La ben nota conduttrice della Mediaset credeva di potersi rilassare al fianco della sua nuova fiamma tedesca, però c’è qualcuno che glielo vorrebbe impedire.

Sono passate diverse settimane dalla prima volta che abbiamo rivisto Ilary Blasi felice e contenta accanto ad un altro uomo che non sia Francesco Totti. Dopo la separazione dal Pupone, infatti, la Blasi sta dedicando del tempo a sé stessa per conoscere meglio l’imprenditore tedesco con il quale avrebbe iniziato una relazione sentimentale poco tempo fa.

E così, mentre Ilary e Bastian si conoscono più a fondo, Totti si gode la compagnia dell’ormai partner definitiva Noemi Bocchi. Le riviste sono invase dalle foto di queste due neo-coppie, mostrandoci come l’ex coppia che credevamo indissolubile, ovvero quella Totti-Blasi, abbiano avuto pochissime difficoltà a riaccoppiarsi con persone nuove.

Tuttavia, la quiete spesso annuncia una tempesta e, infatti, tra la conduttrice televisiva e l’imprenditore tedesco è spuntata una nuova ragazza che sostiene di avere la precedenza su Bastian, perché lui, prima che arrivasse Ilary Blasi, la stava già conteggiando da un po’ di tempo.

La giovane donna ha fatto una dichiarazione precisa e dettagliata sulla questione, tuttavia, non si dovrebbe prendere troppo sul serio questa storia, perché, forse, non è proprio tutto vero quello che la ragazza ha raccontato.

La giovane di cui stiamo parlando si chiama Claudia Aquino, è italiana ed ha 24 anni. La Aquino ha rilasciato un’intervista per il magazine Novella 2000, dimostrando di conoscere molto bene l’imprenditore tedesco Bastian. Leggiamo che cosa ha raccontato:

“Ci siamo conosciuti nel bar di un hotel a Francoforte, di proprietà di un mio amico. Bastian si è avvicinato a me chiedendo il mio numero di telefono per un suo amico. Poi però si è reso conto che gli piacevo, dunque il numero l’ha tenuto per sé. Ci siamo frequentati per due mesi.

Ci stavamo conoscendo. È successo tutto all’improvviso. Siamo stati una notte insieme. La mattina dopo lui mi ha detto che io ero fredda. Ma era lui che aveva un comportamento strano. Da lì abbiamo smesso di sentirci e poi ho visto le sue foto con Ilary. Ma già prima avevo la sensazione che c’era qualcosa che non andasse”.

Analizzando i fatti riportati da Claudia Aquino, si può facilmente dedurre che l’imprenditore tedesco Bastian aveva già conosciuto la presentatrice romana Ilary Blasi quando questa giovane donna è spuntata nella vita dell’uomo. Quindi, in conclusione, sarà poco probabile che Bastian lasci Ilary per Claudia.