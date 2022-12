Davide Donadei: “Volto rovinato per sempre” le foto del viso devastato dopo Uomini e Donne

Davide Donadei si è sfogato sui social parlando del suo volto devastato dopo la partecipazione a Uomini e Donne. Il ragazzo ha tirato fuori tutto il suo dolore la sua frustrazione per la tremenda situazione in cui si è cacciato, che gli ha rovinato il bellissimo viso.

Davide Donadei si è sfogato sul suo profilo Instagram raccontando della sua terribile esperienza dopo Uomini e Donne. Il suo volto è rimasto devastato dopo la sua partecipazione al programma e l’ex tronista ha deciso di parlare della sua storia sperando di aiutare altri a uscire dal problema.

Davide ha raccontato di un periodo tremendo che ha attraversato e che l’ha segnato per sempre. Era talmente disperato che, ha spiegato, le ha provate tutte per uscire da quella situazione, ma a ogni fallimento si buttava ancora più giù e non faceva che peggiorare le cose. Alla fine è riuscito a risolvere il suo problema, ma la strada è stata molto lunga e insidiosa.

Davide Donadei: “Un periodo difficilissimo”

L’ex tronista di Uomini e Donne a soli 27 anni ha vissuto un’esperienza terribile che lo ha sconvolto nel profondo. È accaduto tutto subito dopo la fine della sua avventura nel programma di Maria De Filippi. Davide tutt’oggi considera la trasmissione fonte del problema che ha dovuto affrontare.

“Volevo parlarvi di una cosa. Esattamente un anno fa ho trascorso un periodo difficilissimo, forse il più difficile. Ero a terra mentalmente e fisicamente” ha detto nelle sue stories. I fan si sono subito incuriositi, ma soprattutto preoccupati per via della dichiarazione così pesante. Per un po’, infatti, l’ex tronista si era anche assentato dai social, e i suoi follower si erano spaventati per questo suo cambiamento.

“Durante il programma, ho iniziato a soffrire di acne. Ho pensato che potesse essere lo stress e l’enorme quantitativo di emozioni che mi bombardavano ed invece no. L’acne è una malattia che colpisce soprattutto lo stato mentale, non sottovalutate il problema” ha affermato, invitando i suoi fan a prendersi cura della loro pelle.

“Mi vergognavo un sacco a farmi vedere in giro, ho iniziato a conviverci, trovavo ogni singolo modo per migliorare la situazione” ha poi continuato, spiegando quanto fosse difficile per lui mostrarsi in quel modo, con il volto completamente devastato dall’acne.

Probabilmente all’origine dello sfogo c’è stato un grosso periodo di stress durante il programma: l’acne è stato la valvola di sfogo del suo corpo quando proprio non ce la faceva più a reggere. Il video è terminato con un invito accorato di Davide di rivolgersi subito a uno specialista e di non tentare soluzioni fai da te o creme di dubbia utilità.