Mara Venier impazzita dalla rabbia: “Nessuno è stato autorizzato!” | Finisce la diretta e sporge immediatamente denuncia

La ben nota conduttrice televisiva è stata costretta a fare i conti con un problema comune tra le celebrità. Scopriamo che cos’è successo alla zia Mara.

L’amatissima e seguitissima conduttrice Rai Mara Venier si è vista protagonista dell’ennesimo furto d’identità che succede ai VIP sui canali social. Sul web, infatti, è stato scoperto un profilo della presentatrice veneta su TikTok rivelatosi, poi, un fake, ovvero un falso profilo che le persone creano per creare scompiglio nella vita del soggetto famoso in questione o per metterlo in cattiva luce.

Il caso TikTok

La padrona di casa di Domenica In, programma di Rai1 in onda tutte le domeniche pomeriggio, ha usato il suo vero ed unico profilo social di Instagram per smentire la sua presenza sulla piattaforma social cinese TikTok. Per segnalare ai suoi numerosi fan e follower che quel profilo è un fake, zia Mara ha fatto uno screenshot al video falso di TikTok e ha commentato così: “Amici io non sono su TikTok!! nessuno è autorizzato…”

Il messaggio ai suoi follower

Inoltre, per chiarire la questione in modo definitivo, la stimatissima Venier ha postato diverse storie su Instagram dove comunicava a tutti i suoi ammiratori e follower del social il suo pensiero in merito al profilo falso e che cosa ha intenzione di fare in merito alla vicenda, affermando:

“Non sono su TikTok. Nessuno è autorizzato a mettermi su TikTok. Quelle sono iniziative di non so chi. Sono fake. E adesso farò una segnalazione ovviamente. Comunque, grazie perché i commenti sono pure carini, però insomma… È tutto non autorizzato e poi è una presa per il c**o per voi che credete che sia io. Ciao.”

La sua richiesta d’aiuto

Dopo aver detto quello che doveva, sfogando anche la sua rabbia contro questi leoni da tastiera inutili e fastidiosi, Mara Venier ha concluso il messaggio chiedendo ai suoi fan un favore. La conduttrice, dopo aver messo in chiaro che lei è attiva solo ed esclusivamente su Instagram, ha domandato ai suoi follower se potessero fare la stessa cosa che ha fatto lei: ovvero segnalare il profilo fake di Mara Venier che esiste sulla piattaforma social cinese TikTok.

La risposta

Senza nemmeno batter ciglio e perdere ulteriore tempo, i suoi numerosissimi follower hanno immediatamente accolto la richiesta della zia Mara, ripubblicando le storie su Instagram e dimostrando alla mitica Mara Venier quanto i suoi fan siano di sostegno per lei e i suoi problemi e quanto la ammirino e le vogliano un mondo di bene.