Michelle Hunziker fa un appello in lacrime | La gravidanza di Aurora ha cambiato tutto: annuncio privato

La famosa presentatrice televisiva rivela le sue emozioni riguardo all’imminente parto della figlia Aurora Ramazzotti. Come si sente Michelle Hunziker? Scopriamolo.

Michelle Hunziker è una delle conduttrici tv più amate dal pubblico italiano, grazie alla sua simpatia e briosità che mette sempre in tutti i suoi lavori. Adesso, però, le sue energie sono tutte concentrate su sua figlia Aurora, avuta dall’ex marito Eros Ramazzotti, che presto diventerà mamma per la prima volta.

La ventiseienne Aurora partorirà in primavera il figlio concepito con il suo attuale compagno Goffredo Cerza. Una gravidanza inattesa che mamma Michelle e futura mamma Aurora hanno aspettato un pochino prima di annunciarla al pubblico. Ma come si sente la Hunziker a diventare già nonna?

Sicuramente, Michelle sarà una nonna bellissima e giovanissima, dal momento che ha 45 anni ed altre due figlie piccine da crescere, avute dal suo secondo ex marito Tomaso Trussardi, ovvero Sole di 9 anni e Celeste di 7 anni, che presto diventeranno delle zie super giovani! Come ha reagito Michelle alla notizia di Aurora?

Le emozioni di Michelle Hunziker sul diventare nonna

La conduttrice svizzera ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi per esprimere i suoi pensieri e le sue emozioni riguardo alla situazione della sua primogenita. Le parole della brillante presentatrice sono state: “Noi siamo della generazione che deve sempre pensare prima agli altri, accomodiamo tutti perché sennò non è educato.

Tutte queste sovrastrutture hanno fatto sì che alla fine non esistiamo. Non è egoismo, è rendersi conto che, alla fine, fra un secondo ti può cadere una tegola in testa, allora io voglio vivere a pieni polmoni.”

I futuri insegnamenti di nonna Michelle

Dunque, la nonna Michelle insegnerà al suo amato nipote che prima di ogni cosa deve pensare a sé stesso e poi agli altri. Commoventi le parole successive: “Lo dirò a mio nipote, lui sarà il mio tesoro, è l’universo che mi ha regalato un maschietto dopo tutti questi anni che l’ho tanto desiderato.”

Insomma, Michelle sarà una nonna amorevole e sempre presente nella vita di questo nipotino di sesso maschile che tanto aveva atteso di avere ma che, alla fine, le ha regalato sua figlia: “E non poteva essere più bella di così questa avventura che stiamo vivendo, che arriva da mia figlia.

Ogni volta che ci penso mi emoziono, questa gravidanza che sta vivendo Aurora è come se la stessi vivendo io. Siamo talmente in simbiosi noi due… È qualcosa che a parole non si può spiegare.”

L’amore di mamma Michelle per sua figlia Aurora

Per concludere, la showgirl svizzera spende qualche parola sulla sua amata figlia Aurora: “Penso che sia anche per questo che lei si è ‘abbandonata’ a fare un figlio così giovane perché comunque lei ha mille progetti, mille obiettivi, ha un ragazzo splendido accanto, loro due si amano tantissimo…

Ma sapere che hai una mamma vicino e che se hai bisogno di fare qualcosa c’è sempre qualcuno che ti tiene il bebè, ti mette in una condizione di tale tranquillità che ti permette di procreare presto.”

Allora il consiglio di Michelle Hunziker a tutte le sue fan (e non) è questo: “Se potete fatelo, non c’è niente di più bello. E non c’è niente di più creativo, quando fai un bambino batti anche Michelangelo!”