Fiorello ma cosa dici?! Amadeus shockato dalle ultime parole in diretta: Sanremo 2023 è in pericolo

Durante l’ultima diretta di Viva Rai 2, nuovo programma mattutino di Fiorello con Fabrizio Biggio, il conduttore radiofonico si è lasciato sfuggire una confidenza che gli è stata fatta da Amadeus su Sanremo e riguardava la terza donna che dovrebbe affiancarlo nella conduzione del Festival, si parla di una sportiva.

Manca davvero pochissimo alla nuova edizione del Festival di Sanremo, l’evento canoro più atteso in Italia che andrà in onda come di consueto per cinque serate in diretta su Rai 1 a partire dal 7 febbraio.

Fin ora sono stati resi noti i big in gara e i primi due co- conduttori che affiancheranno Amadeus e sono Gianni Morandi e Chiara Ferragni. Quest’ultima in particolare era uno dei nomi più attesi e proprio in queste ore ha dichiarato di aver devoluto tutto il suo compenso per Sanremo, a un’associazione che lavora per aiutare le donne vittime di violenza.

Ma come sappiamo nuovi nomi devono essere ancora fatti, per completare lo staff dell’edizione 2023 del Festival e proprio negli ultimi giorni sarebbe stato svelato il nome di un’altra conduttrice che affiancherà Amadeus e a rivelarlo è stato Fiorello durante la sua trasmissione radiofonica Viva Rai 2, condotta insieme a Fabrizio Biggio. Ma di chi si tratta?

A quanto pare non è la prima volta che durante la nuova trasmissione mattutina di Fiorello vengano svelate informazioni di cui i conduttori sono a conoscenza ma che riguardano terzi. Proprio in queste ultime ore è nata un’altra polemica intorno a viva Rai 2 che coinvolge la cantante Nina Zilli.

Quest’ultima è incinta ma la notizia è stata divulgata prima da Biggio durante una delle ultime puntate di Viva Rai2, tanto che Nina Zilli è poi intervenuta sui social per confermare quanto detto dai conduttori e sottolineando però che avrebbe voluto dirlo lei per prima.

Chi è la nuova co-conduttrice di Sanremo?

Ma qual è il nome della nuova co-conduttrice di Sanremo? Per il momento come abbiamo detto si parla di Chiara Ferragni che affiancherà Amadeus alla conduzione della prima puntata, e in un’altra puntata ci sarà Francesca Faldini. Chi sarà dunque la terza donna alla conduzione? Al momento dai vertici Rai nessuno si è esposto però come abbiamo detto Amadeus avrebbe confidato il nome a Fiorello che ha rischiato di spifferare tutto.

Fiorello avrebbe detto: “È una sp…” questa parola appena accennata ha fatto pensare al pubblico che possa trattarsi di una sportiva e già sono state fatte alcune ipotesi: Federica Pellegrini e Paola Egonu per il momento ma nessuno di questi è stato confermato.

Si attende lo svelamento ufficiale del terzo nome e con quello anche le ulteriori novità della prossima edizione di Sanremo 2023, intorno al quale c’è molta attesa. Le novità di certo non sono finite e ne arriveranno sicuramente di nuove.