“Me ne vado dall’Italia”: Amadeus scuote la RAI, trema anche il teatro Ariston di Sanremo

Amadeus ha firmato per altre due edizioni del Festival di Sanremo, la prossima che partirà il 7 febbraio 2023 e l’edizione del 2024. Come abbiamo riportato più volte si tratta di un accordo senza precedenti, quello di firmare per due edizioni in una volta sola, ma cosa accadrà quando questi due anni saranno trascorsi? A quanto pare Amadeus intende prendersi una bella pausa e la sua rivelazione lascia senza parole.

Siamo tutti in trepidante attesa della prossima edizione del Festival di Sanremo che ritorna il 7 febbraio con la direzione artistica e la conduzione di Amadeus. Al suo fianco com’è ormai ufficiale da settimane ci saranno Chiara Ferragni e Gianni Morandi, co- conduttori d’eccezione e molto amati dal pubblico, soprattutto da quello del web.

È evidente che le ultime edizioni del Festival di Sanremo sono state le più seguite degli ultimi anni e che la direzione artistica di Amadeus, viste anche le sue origini da dj alla radio, ha dato una bella svecchiata a un Festival che è diventato più presente tra il pubblico giovane e sul web, come non succedeva da anni.

Proprio a causa del boost che il Festival della canzone italiana ha ricevuto negli ultimi tre anni la Rai ha deciso di proporre al direttore artistico, in questo caso Amadeus, una cosa che non si era mai vista prima, di firmare per due edizioni del Festival insieme. Pertanto Amadeus dirigerà e condurrà il Festival fino al 2024.

Cosa farà Amadeus?

Amadeus come sappiamo ha accettato di buon grado annoverandosi come uno dei conduttori storici del Festival e raggiungendo il numero di conduzioni di Pippo Baudo e di Mike Bongiorno. Ma di cosa si occuperà Amadeus allo scadere del contratto per Sanremo? La sua risposta a questa domanda ha spiazzato tutti.

Il 7 febbraio è vicinissimo in termini organizzativi e i big in gara stanno già scaldando le corde vocali per esibirsi su uno dei palchi più ambiti al mondo. Non mancano le prime polemiche e i primi pettegolezzi, come per esempio tutta la questione nata intorno a Madame che sarebbe stata accusata di aver preso parte a una truffa legata al vaccino anti-covid che quindi non le sarebbe stato somministrato.

Amadeus in merito a questa circostanza ha dichiarato: “Ad oggi Madame è ancora in gara, per legge si è innocenti fino a prova contraria”, chiudendo così ogni polemica intorno alla possibile espulsione dalla gara della cantante vicentina.

La dichiarazione shock di Amadeus

Ma di certo non sono le sole canzoni a destare la curiosità del pubblico dal momento che anche intorno ai co-conduttori c’è un bell’hype. I nomi di Gianni Morandi e Chiara Ferragni sono stati fatti la prima volta nel mese di luglio suscitando grande interesse da parte del pubblico. C’è poi Francesca Fagnani annunciata da Rosario Fiorello ma gli altri conduttori ancora non sono noti. Nel frattempo che si delinei definitivamente l’intero cast del Festival una dichiarazione recente di Amadeus ha destato curiosità e preoccupazione nei fan.

Si parlava del futuro televisivo di Amadeus quando anche l’edizione 2024 del Festival di Sanremo si sarà conclusa e la rivelazione di Amadeus effettivamente lascia senza parole.

Per lui un periodo difficile

Come ricorderete c’è stato un periodo difficile nella carriera di Amadeus che per alcuni anni ha lavorato davvero poco se non zero. Un passo alla volta, tuttavia, ha ripreso la sua attività di conduttore per la Rai, ripartendo da Stasera tutto è possibile su Rai2, programma passato poi nelle mani di Stefano De Martino e poi con I soliti ignoti, due trasmissioni i cui ascolti sono stati molto alti e questo anche per il talento di Amadeus.

Nel giro di pochi anni quindi il conduttore si è creato una vera e propria fanbase che gli resta fedele ancora oggi e lo segue da tempo. Per esempio l’ultima messa in onda de L’Anno che verrà ha registrato uno share davvero molto alto lo scorso 31 dicembre 2022.

Amadeus ha però detto che quando il ciclo di Sanremo si concluderà lui sarà pronto a ritornare alla ricerca di nuovi format tv come faceva in passato e partirà proprio dall’estero. Andrà quindi alla ricerca di nuovi game show e format esteri. Ma non temete, il conduttore non lascerà I soliti ignoti ma probabilmente a questo si aggiungeranno altre conduzioni. Staremo a vedere quali successi ci porterà il conduttore più virale del momento.