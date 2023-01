Malattia scoperta poco prima della diretta | Amadeus sotto shock: costretto a sostituirlo

Le ultime notizie su Amadeus, alla sua quarta esperienza come direttore artistico di Sanremo non sono delle migliori. È arrivata una notizia che ha scioccato tutti, una sorpresa che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Manca solo un mese alla nuova edizione del Festival di Sanremo che vede per la quarta volta Amadeus alla direzione artistica, questa volta affiancato da Gianni Morandi e da Chiara Ferragni che lo accompagneranno in questa nuova avventura di cui sono già stata annunciati i concorrenti in gara. Ma si sa, intorno a Sanremo ruotano sempre molti pettegolezzi e altrettante notizie, per esempio negli ultimi giorni sembrava che la partecipazione di Madame fosse in discussione dopo l’accusa di aver falsificato il certificato di vaccinazione anti – covid.

Ma per il presentatore di I Soliti Ignoti non è finita qui perché in questi giorni sarebbe arrivata un’altra brutta notizia, quella di una malattia che in questo momento non ci voleva proprio.

Con la sua esperienza alla conduzione di Sanremo, Amadeus ha stabilito un record dal momento che lo scorso anno ha firmato un contratto biennale con la rete sia per la direzione artistica che per la conduzione del Festival della canzone italiana.

Infatti dopo le tre edizioni che ha già condotto, con quella di quest’anno e quella dell’anno prossimo Amadeus raggiungerà il numero di conduzioni totalizzate prima di lui da Mike Bongiorno e Pippo Baudo.

Anche per questa edizione le serate sono cinque dove la prima sarà co – condotta da Chiara Ferragni e le serate seguenti vedranno Gianni Morandi accanto a Amadeus. Ma nel frattempo di quale malattia si vocifera e chi l’ha contratta?

La malattia lo ha colpito all’ultimo momento

Amadeus sta lavorando senza sosta già da mesi alla nuova edizione del Festival di Sanremo che ritorna il prossimo 7 febbraio ma nel frattempo continua la sua conduzione del preserale di Rai 1 I Soliti Ignoti.

La trasmissione è andata in onda per la prima volta nel 2007 e il primo conduttore fu Fabrizio Frizzi al quale Amadeus subentrò nel 2017. Il 31 dicembre lo abbiamo visto alla conduzione di L’anno che verrà trasmesso come di consueto su Rai 1, andato in onda in diretta da Perugia e anche questa è una conduzione che Amadeus svolge da sei anni.

Come di consueto la trasmissione è andata in onda alle 21 dopo i saluti del Presidente Mattarella ma in quest’ultima occasione ci sarebbe stato un inconveniente che avrebbe stravolto i piani. Nino Frassica doveva essere la spalla di Amadeus alla conduzione del programma ma non è stato presente. Si è saputo 48 ore prima della diretta.

Una brutta notizia davvero quella di Nino Frassica che ha contratto il Covid proprio in questi giorni. Malgrado l’ostacolo della malattia però si è pensato di risolvere la questione con altri due comici in sostituzione di Nino Frassica.

Come abbiamo visto, infatti, a intrattenere il pubblico ci sono stati Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli che già si sono distinti in autunno in Tale e quale show diventando una coppia comica di fatto e contribuendo a divertire il pubblico del veglione di Capodanno.