Di corsa in ospedale | Momenti di panico vero per Rosa Perrotta: un Natale infernale

L’influencer ed ex tronista Rosa Perrotta ha passato un Natale da incubo a causa di un brutto incidente. La donna si lamenta sui social dove arriva molta solidarietà da parte dei suoi numerosi followers.

Rosa Perrotta è una delle più importanti e seguite influencer del momento. La ragazza è davvero celebre sui social dove condivide con i suoi follower estratti bellissimi della sua vita privata. La Perrotta, come molte giovani donne di adesso, ha fatto della sua passione il suo lavoro diventando un’influencer affermata e proprio sul web collabora con i marchi di moda e non solo più in voga.

Rosa, però, ha iniziato la sua carriera in televisione in quanto tronista del noto programma condotto da Maria De Filippi, Uomini e donne. Il dating show di Canale 5 ha unito tantissime coppie e anche per Rosa Perrotta dopo un periodo di conoscenza con il corteggiatore Piero Tartaglione è arrivato il lieto fine.

I due sono usciti insieme dal programma e ancora adesso costituiscono delle coppie più solide dello spettacolo. A differenza di tanti personaggi venuti fuori da Uomini e Donne Rosa e Pietro hanno consolidato un’unione meravigliosa con due figli, cercando di preservare il loro rapporto da occhi indiscreti.

Infatti, la coppia ha vissuto un momento di difficoltà abbastanza recentemente che però è stato superato con successo con grande riserbo e mantenendo la giusta privacy soprattutto in tutela dei loro due bellissimi bimbi Ethan e Mario.

Proprio i due piccolini sono la più grande gioia di Pietro e Rosa oltre che grandissimi protagonisti delle stories social e di Instagram dell’influencer. I loro ammiratori seguono curiosi le avventure della famiglia supportandoli in ogni occasione. E durante il giorno di Natale proprio la famiglia Perrotta- Tartaglione ha passato una brutta disavventura che riguarda il primogenito Ethan.

Natale in ospedale per Rosa Perrotta

Quando i followers di Rosa Perrotta sono venuti a conoscenza che la bella famigliola aveva passato gran parte della giornata di Natale in ospedale non ha potuto fare a meno di preoccuparsi. La Perrotti ha introdotto l’argomento con un messaggio Instagram su cui c’era scritto: “Mai una gioia, nemmeno a Natale”.

Rosa ha spiegato, poi, meglio tutta la situazione che riguarda un piccolo infortunio subito da Ethan pochi giorni prima del 25 dicembre quando il bimbo era caduto da un’altalena facendosi male al polso. Con il passare del tempo, il polso di Ethan si è progressivamente gonfiato inducendo i due genitori preoccupati a recarsi in ospedale proprio a Natale.

Il resoconto dei medici è stato netto dopo un’accurata analisi e radiografia del polso: si tratta di una frattura composta del polso e Ethan dovrà portare il gesso per 20 giorni. Inutile dire il grande spavento dei genitori che subito si sono accorti del malessere di Ethan. Ovviamente, come da lei stessa affermato, i due hanno dovuto fingersi sereni.

“Io devo stare tranquilla e appurare che non ci sia nulla di grave”, ha confessato ai suoi followers Rosa Perrotta, specificando quando sia importante proprio nelle situazioni più complicate mostrarsi sereni agli occhi ingenui del bambino.