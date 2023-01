“Non abbiamo avuto il tempo di dirlo”: salta fuori il segreto di Pino Daniele, lacrime sul letto di morte

Sono quasi 8 anni senza Pino Daniele e la sua perdita ha lasciato un vuoto enorme nel cuore di tutti quanti. Il cantante è scomparso il 4 gennaio del 2015 dopo una lunga malattia che alla fine non è riuscito a superare. Oggi emergono delle nuove verità sulla sua morte.

Giuseppe Daniele detto Pino ha lasciato un’eredità incredibile alla musica italiana. Il cantautore e musicista napoletano è stato uno dei più importanti artisti italiani, definendo un genere di musica unico e conquistando intere generazioni con le sue meravigliosi canzoni.

8 anni senza Pino Daniele sono tanti e i suoi fan ancora non riescono ad accettarlo. Di certo è difficile accettare la morte di un’artista così unico, che continua a mancare terribilmente sia a tutti i suoi seguaci che soprattutto alla sua famiglia.

Pino Daniele e quel dolore che non passa

Il cantautore ha avuto due mogli: la prima, Dorina Giangrande, dalla quale ha avuto due figli, Alessandro e Cristina; e la seconda, Fabiola Sciabbarrasi, dalla quale ha avuto Sara, Sofia e Francesco. I due non stavano insieme già da tempo quando il cantante ha avuto un malore e ha lasciato i suoi fan.

Infatti frequentava Amanda Bonini, ma Fabiola questa cosa non l’ha mai accettata, non perché i due stessero insieme, ma perché non è riuscita a dire all’ex marito alcune cose importanti. “Quello che mi rimprovero, è che non abbiamo avuto il tempo di dirci delle cose. Preferisco ricordare cosa abbiamo condiviso piuttosto che quello che abbiamo perduto” ha rivelato.

La donna parla di scusarsi reciprocamente, dimostrare il proprio affetto e chiarire tutte le cose che avevano in sospeso. Purtroppo Fabiola avrebbe voluto dirgli tante cose, ma non ha fatto in tempo, e questo è il uso più grande rimpianto.

È stata Sofia ad avvertirla quel giorno, dicendole che il cantautore stava male. “Ero a Siena quella notte, ho fatto Siena-Roma alla velocità del suono e quando sono arrivata, il fatto che fossi tornata appena partita, ma anche la mia faccia, tradivano quello che io non avrei voluto dire. Proprio in quell’istante ho capito quanto era importate il tempo” ha raccontato.

Purtroppo i due non erano mai riusciti a riconciliarsi dopo la separazione, e di questo Fabiola si pentirà per sempre. Tanto il dolore ma soprattutto la rabbia che era rimasta irrisolta tra i due. “Con il tempo ho capito che era rabbia per il dolore che ci siamo fatti. Ovvio che anche le modalità di soccorso sarebbero state diverse ma recriminare non ha più senso”.

Oggi la donna sta provando a recuperare quel tempo stando di più coi figli e tenendo viva la memoria del compianto ex marito.