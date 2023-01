Shock in Mediaset: Ilary Blasi presenta una lettera sconvolgente | Il 2023 inizia malissimo

Ilary Blasi torna sui rotocalchi a causa di una notizia sconvolgente. Dopo la separazione tra lei e suo marito Francesco Totti tutti si chiedono quale sarà il suo futuro in televisione. C’è chi crede che Ilary Blasi potrebbe non tornare troppo presto sul piccolo schermo. Ecco cosa sta succedendo.

Ilary Blasi ha concluso il suo ventennale matrimonio con Francesco Totti nel luglio 2022 lasciando tutti completamente sgomenti. L’ex calciatore e la conduttrice sembravano davvero la coppia perfetta: belli, autoironici e con tre meravigliosi figli, Christian, Chanel ed Isabel. Anche la loro unione, però, non ha retto il peso del tempo e si sono detti definitivamente addio frantumando i sogni di milioni di italiani che credevano nel loro amore eterno.

Dopo la rottura l’ex coppia ha preso strade completamente diverse passando le vacanze estive da separati. Ilary e Francesco hanno mantenuto il più stretto riserbo per diverso tempo almeno fino a quando stanco di essere accusato, Totti ha rilasciato un’intervista al veleno che incolpava principalmente la sua ex della fine del matrimonio.

Da quelle famose dichiarazioni del Pupone al Corriere della Sera, il clamore mediatico è diventato ancora più grande e per Ilary e Totti è iniziata una battaglia legale seguitissima dai giornali italiani e non.

I due ex coniugi si sono accusati a vicenda di rispettivi furti: Ilary ha puntato il dito con Totti per averle nascoste le borse firmate mentre Francesco ha incolpato sua moglie di avergli rubato i suoi Rolex. Una situazione davvero assurda le cui uniche vittime però sono soltanto i loro tre figli.

Intanto, Francesco si è consolato ben presto con un’altra donna, Noemi Bocchi con la quale il feeling era già iniziato prima della fine del rapporto tra lui e la Blasi. I due vivono insieme nel lussuoso attico a Roma Nord dove creeranno un nido d’amore per la loro famiglia allargata e chissà magari qualche pargolo tutto loro.

Ilary, invece, sotto questo aspetto è stata parecchio riservata: solo di recente Chi ha pubblicato della foto che dimostrerebbero una liason tra la conduttrice e un certo Bastian, imprenditore svizzero molto riservato.

Sul fronte lavorativo, Ilary è stata impegnata negli ultimi anni con la conduzione de L’isola dei famosi, ma quest’anno sarà ancora così?

Il futuro di Ilary Blasi

Ilary Blasi non è ancora apparsa in televisione dopo la fine della relazione con Totti e tutti si chiedono cosa succederà quando la donna si mostrerà nuovamente in pubblico. Intanto, molti davano per certo la sua ospitata dall’amica Silvia Toffanin per raccontare dettagli sulla separazione più chiacchierata d’Italia, ma pare che l’intervista sia completamente saltata.

Secondo alcune indiscrezioni, inoltre, Ilary Blasi avrebbe presentato una lettera ai vertici Mediaset nel quale comunicava di voler prendere una pausa dal lavoro per pensare alla sua famiglia e quindi abbandonare il timone dell’Isola. Il magazine Oggi arriva a fare chiarezza: l’ex letterina è stata convinta a continuare i suoi impegni con Mediaset proprio in virtù dell’amore e l’apprezzamento che il pubblico ha per lei.

Pertanto, dopo questa lunga edizione del Grande fratello ci sarà una nuova dell’Isola dei Famosi su Canale 5 ed Ilary Blasi sarà l’assoluta protagonista.