Cacciata dagli studi RAI | Anna Moroni e la telefonata vergognosa con il dirigente: “Ho detto di no”

Scopriamo come mai Anna Moroni è stata cacciata via dalla trasmissione di Rai1 La Prova del Cuoco.

Dagli anni 2000, è sbarcata una trasmissione che ha rivoluzionato il palinsesto televisivo e i futuri format dei programmi tv. Stiamo parlando de La Prova del Cuoco, trasmissione che andava in onda su Rai1 tutti i giorni, condotta dalla famosa presentatrice Antonella Clerici.

Grazie a questo programma, molti telespettatori si sono appassionati al mondo culinario, tanto da iscriversi a vari corsi di cucina e a desiderare di essere un cuoco professionista. La Prova del Cuoco è stato il punto d’inizio di tutti i programmi di cucina che oggi vanno in onda su diverse reti tv.

Prima c’erano trasmissioni dove si consigliavano alcune ricette, ma non erano simpatiche e coinvolgenti come lo è stata La Prova del Cuoco, soprattutto per la padrona di casa, Antonella, che è riuscita ad intrattenere e a far divertire il suo pubblico con la sua spontaneità e semplicità, elementi utili dietro ai fornelli. Inoltre, il suo programma prevedeva di ospitare molti cuochi famosi e di far gareggiare le due coppie di sfidanti con le loro migliori ricette.

Negli anni ’80 e ’90 la cantante Wilma De Angelis aveva accettato di presentarsi davanti alle telecamere per consigliare alle casalinghe italiane alcune ricette, ma non aveva nulla a che fare con i programmi di cucina odierni e tantomeno con La Prova del Cuoco.

Oltre ad Antonella Clerici, il programma aveva anche un’altra donna importante, ovvero Anna Moroni, che ha affiancato la padrona di casa per molte stagioni televisive. Ma nel 2018, il testimone della conduzione è passato nelle mani di Elisa Isoardi e la redazione ha deciso di cambiare tutto il cast.

In merito a questa decisione, dopo diversi anni, la Moroni ha così commentato e spiegato il perché della sua assenza nel programma: “Quando Antonella è andata via, il produttore ha voluto cambiare tutto e non mi hanno cercato assolutamente”.

Tuttavia, a causa degli scarsi risultati di ascolto della trasmissione, la redazione aveva chiamato Anna Moroni per ritornare in trasmissione ma, a quel punto, è stata proprio la donna a rifiutarsi. La Moroni non ha accettato la proposta perché, affiancando la Isoardi, temeva di fare un torto nei confronti dell’ex padrona di casa e, nel tempo, diventata la sua grande amica, Antonella Clerici.

Infatti, nella nuova trasmissione della Clerici, È sempre mezzogiorno, ogni tanto Anna fa visita alla sua amica Antonella e insieme rievocano le memorie dello storico programma culinario La Prova del Cuoco.

Adesso, Anna Moroni continua a dare le sue perle di saggezza culinaria ai suoi followers su Instagram e loro non perdono occasione di supportarla e dimostrarle il loro affetto con diversi messaggi.