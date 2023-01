Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi | Accordo segreto tra i due: in Mediaset lo sanno tutti

Spunta fuori il motivo per cui Silvia Toffanin non si sposa con Pier Silvio Berlusconi. La verità è sconvolgente.

Sono anni che i più appassionati alla coppia si chiedono come mai Silvia e Toffanin e Pier Silvio Berlusconi non convoglino a nozze. I due, infatti, sono innamoratissimi e non perdono occasione di sottolinearlo.

In più, la conduttrice di Verissimo è un’inguaribile romantica e chi la conosce bene sa quanto ami i matrimoni e le storie a lieto fine. Proprio nella sua trasmissione, Verissimo, offre spazio alle storie d’amore di personaggi famosi, raccontandole nella loro interezza.

Ora salta fuori l’indiscrezione che rivela tutta la verità sul loro rapporto. Il motivo per il quale non vanno all’altare è davvero da brividi: di mezzo c’è un accordo segreto.

La Toffanin e Pier Silvio Berlusconi hanno due bellissimi bambini e Silvia non ha mai fatto segreto del suo desiderio di averne un terzo, forse proprio nel futuro prossimo. Ma come mai non arriva mai la proposta di matrimonio?

Tutta la verità

La loro splendida storia d’amore nasce sotto i riflettori: dopo il debutto di Silvia nei panni di letterina – quando ha incontrato la sua inseparabile amica Ilary Blasi – i due hanno avuto il loro primo incontro.

Pier Silvio è amministratore delegato del gruppo Mediaset e ha incontrato Silvia nel 2000, in occasione di un evento di beneficienza con una partita del Milan.

Il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine rivelatosi vincente: da quel momento non si sono mai lasciati e hanno dato alla luce due splendidi bambini, Mattia, nato nel 2010 e Sofia Valentina, classe 2015.

A proposito del loro matrimonio mai avvenuto, il settimanale Nuovo ha rivelato qualcosa di particolare attraverso la testimonianza di una fonte anonima.

Sembra che tra i due ci sia un patto segreto e che il grande passo avverrà in tempi brevi. La fonte ha rivelato che “appena saranno ultimati i lavori della casa da sogno, lui la sposerà”. Insomma, i due si sarebbero già accordati ma stanno aspettando il momento giusto per farlo.

Per verificare i fatti rivelati dal misterioso testimone, il magazine ha parlato con il Sindaco di Portofino, città dove i due hanno acquistato la loro casa da sogno in fase di ristrutturazione.

Il sindaco non ha confermato la notizia, ma ha affermato che sarebbe un vero onore poter celebrare le loro nozze nella sua città.

Questo ci dà la speranza che quanto rivelato dalla fonte anonima sia vero e che finalmente i due siano pronti a camminare verso l’altare, non prima di aver terminato di costruire il loro meraviglioso nido d’amore.