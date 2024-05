Angelina Mango, ha un grosso problema da risolvere o addio Eurovision: non è capace di farlo | Compromessa la vittoria

Per Angelina Mango le cose si mettono male all’Eurovision, sorto un grosso problema da risolvere, ha detto che non è capace.

Grandissimo problema per Angelina Mango. La vincitrice di Sanremo sta partecipando in queste ore all’Eurovision Song Contest 2024.

La giovane cantante si è però trovata in difficoltà sul Turquoise Carpet.

A parlare della situazione è stata la stessa Angelina Mango, che ha diffuso un video sui social per condividere con i suoi fan preoccupazioni e timori.

Chiamata a rappresentare l’Italia agli Eurovision Song Contest alla finale di sabato 11 maggio 2024, la cantante ha avuto un brusco inizio caratterizzato dalle incertezze. Cosa succederà adesso?

Le difficoltà e la pressione dell’Eurovision Song Contest: Angelina Mango ne parla in un video virale sui social

L’Eurovision Song Contest è un festival musicale internazionale nato nel 1956 a Lugano. Organizzato annualmente dai membri dell’Unione europea di radiodiffusione, il concorso è stato trasmesso ogni anno dal 1956 senza interruzione tranne per il 2020. Per questo motivo l’Eurovisione è uno dei programmi televisivi musicali di livello internazionale più longevi di sempre. L’Eurovision Song Contest è organizzato dall’European Broadcasting Union, la più importante alleanza mondiale di media di servizio pubblico. Tantissimi gli artisti in gara per l’edizione del 2024.

Tra questi vi è anche Angelina Mango, vincitrice del Festival di Sanremo edizione 2024. Giovedì 9 maggio la scaletta della seconda semifinale include anche Angelina Mango. Le difficoltà della competizione si sono però fatte sentire e proprio per parlare dei problemi che sta affrontando Angelina Mango ha realizzato un video diffuso sui social.

Debutto in passerella all’Eurovision e ansia per le interviste in inglese: lo sfogo sui social di Angelina Mango

Alla finale dell’Eurovision Song Contest, Angelina Mango sarà la rappresentante di uno dei Big 5, ovvero dei cinque Paesi fondatori della kermesse musicale per il titolo di canzone d’Europa. Nell’attesa, la cantante presenzia in passerella sul Turquoise Carpet. Il debutto in passerella però è stato pieno di difficoltà. Vestita con un abito lungo dalle tinte nere e dorate e con i capelli raccolti in uno chignon, l’ex concorrente di Amici 23 ha fatto il suo debutto al contest musicale.

Nel video diffuso su TikTok, Angelina Mango ha confessato però di non sentirsi pronta. Nella didascalia al filmato si legge come sia in preda al panico all’idea di dover affrontare 800 interviste in lingua inglese quando riesce a ricordare solo “my name is Nina”. L’ansia potrebbe avere un effetto negativo. Dopo la vittoria di Angelina Mango a Sanremo e la partecipazione all’Eurovision, però, la cantante riuscirà ad affrontare le difficoltà.