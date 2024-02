Angelina Mango vince Sanremo, ma il voto è ‘truccato’: “deve ridare il premio” | Bomba sulla Rai

La settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo è stata vinta dalla bravissima Angelina Mango, ma scoppia il caso sul voto.

Una vittoria che per molti è stata definita più che meritata, quella di Angelina Mango al Festival di Sanremo 2024 che ha portato la sua canzone, diventata già una hit, La noia. Ma scoppia la bomba sulla votazione e la possibile ‘truffa’.

Per quanto questa situazione rischi di precipitare, sicuramente Angelina merita assolutamente il premio perché oggettivamente è stata una bomba fin dalla prima serata del Festival, purtroppo però la gara canora famosa in tutto il mondo ha molti lati oscuri per il pubblico.

Infatti è proprio in queste ore che si è scatenato il pandemonio attorno alla classifica dove arrivano voci che il voto sia stato ‘truccato’, un’accusa davvero pesantissima quella scagliata contro il programma e la Rai.

Angelina Mango rischia di perdere il premio?

Sanremo non è affatto insolito alle polemiche e le indagini sulla correttezza del programma, come è successo per la pubblicità occulta delle scarpe di John Travolta, oppure per le denunce di plagio relative ad alcune canzoni in gara. Ma qui si sta parlando di votazioni truccate, una accusa davvero pesante.

Si tratta infatti della classifica del televoto che ha visto queste votazioni 60% per Geolier, il 16% per Angelina Mango, l’8,3% per Ghali, l’8% per Annalisa e il 7,5% Irama. Numeri impressionati se si considera che soltanto il pubblico ha votato per il 60% proprio il giovane rapper napoletano, ma allora perché non ha vinto? È così che è scoppiata la polemica del voto ‘truccato’. Ma vediamo nel dettaglio.

Il 60% del televoto per Geolier e ha perso

Il web si è subito scatenato gridando al complotto e al voto truccato, chiedendo addirittura che venisse ritirato il premio ad Angelina Mango perché il vincitore, come da preferenza del pubblico, doveva essere Geolier. Effettivamente non si può negare che il podio del televoto va al rapper, ma non si tratta assolutamente di voto truccato, semplicemente di numeri e percentuali.

Per quanto per alcuni possa essere non giusto, come hanno ormai esplicitato sui social, i voti vengono suddivisi così: il Televoto che ha pesato per il 34%, la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web per il 33% e la Giuria delle Radio per un altro 33%, quindi facendo la somma di tutte le votazioni e queste ultime due sono state decisive per la vittoria di Angelina Mango che così hanno votato: Angelina Mango 52.8% dei voti, Annalisa 21.8%, Ghali 11.6%, Geolier 7.3% e Irama 6.6%. Infatti le radio e la sala stampa pesano per due terzi sul televoto potendo così ribaltare il voto del pubblico, ma non c’è nessun inganno, le regole sono state tutte rispettate, che piaccia o meno.