Gigliola Cinquetti, “falsa, ti odio”: durissime le parole del collega | Bufera a Sanremo

L’artista a Sanremo viene fucilata da pesanti parole da un collega. Pubblico attonito mentre Gigliola Cinquetti incassa il colpo.

Il settantaquattresimo Festival della canzone italiana continua con la sua finalissima e il palco dell’Ariston ha l’onore di accogliere dopo ben 60 anni un’artista che ha segnato la storia della musica italiana nel nostro paese e nel mondo intero. Stiamo parlando di Gigliola Cinquetti e del suo brano Non ho l’età.

Questa canzone è stata portata dall’allora sedicenne Gigliola che non si sarebbe mai immaginata che avrebbe avuto non solo occasione di vincere quel Sanremo ma anche di ricantare lo stesso brano 60 anni dopo. Sanremo ’64 vede una giovane Cinquetti con Non ho l’età e adesso, dopo ben 60 anni, ritorna a festeggiare questo anniversario memorabile.

L’artista ha affermato che se le avessero detto allora che avrebbe ricantato lo stesso brano dopo 60 anni avrebbe sperato di non farlo davvero. Invece, oggi l’artista si dice fiera di questa canzone ed è lieta di poter chiudere il cerchio festeggiando i 60 anni di questa canzone sul palco dell’Ariston. Ma non è per tutti una festa.

Infatti, come sappiamo durante il Festival della canzone italiana ci sono sempre persone che apprezzano gli artisti mentre altri sono pronti a criticarli duramente. Il brano Non ho l’età raffigura il mondo che i giovani volevano cambiare all’epoca ma Gigliola non faceva parte di quei giovani. Tuttavia, questo suo lato non è stato capito da tutti.

Il disprezzo per Gigliola Cinquetti

Una persona ha apostrofato la cantante con queste parole: “‘Ti odio, sei tutto quello che detesto, sei falsa, ipocrita e perbenista”. Aggettivi davvero duri, severi e pieni di odio e disprezzo che hanno investito un’artista molto apprezzata da numerosi fan. Ma la giovane (sì, è accaduto quando il brano era ancora una novità) non si è scomposta più di tanto.

Chi ha pronunciato quella frase era Luigi Tenco, un cantautore, poeta e attore deceduto nel 1967 che ha sbattuto in faccia alla Cinquetti una posizione ben precisa contro la quale l’artista avrebbe dovuto farei conti da lì in avanti. Ma Gigliola non si è abbattuta affatto e ha capito che il mondo della musica era fatto anche di screzi e disapprovazioni.

Ritorno a Sanremo

Per la serata finale del settantaquattresimo Festival di Sanremo, Amadeus ha deciso di ospitare una cantante per farle festeggiare i 60 anni del brano che l’ha portata ad essere l’artista che è oggi. Non ho l’età riecheggerà di nuovo nell’atmosfera di Sanremo per celebrare il suo anniversario e lo farà grazie alla potenza delle corde vocali della sua cantante.

Il pubblico potrà rivivere le emozioni della prima volta ascoltando Non ho l’età e per chi, invece, era troppo piccolo per ricordare o non era ancora nato c’è la possibilità di poter conoscere ed ascoltare dal vivo un brano che ha fatto la storia della musica italiana portato con ardore da Gigliola Cinquetti.