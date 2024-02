Irama, squalificato a Sanremo carriera finita: devastante polemica | È la sua rovina

Irama si è presentato a Sanremo con tanti buoni propositi, la voglia di fare bene e la sua grinta, ma qualche cosa è andato storto.

Un vero talento Irama, negli anni ha partecipato ben sei volte al Festival di Sanremo piazzandosi tra i più amati dal pubblico, anche se non ha mai portato a casa la vittoria.

Ma quest’anno, con il suo brano Tu no, sembrava partire con una marcia in più ,infatti era stato da subito dato tra i favoriti tra i possibili vincitori, insieme ad Annalisa e Geolier. Però ad un certo punto qualche cosa è andato storto.

Il percorso alla settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo di Irama sembrava essere davvero partita con il botto, già dalla prima serata del 6 febbraio non sono mancati gli applausi del pubblico in sala e l’entusiasmo degli irriducibili fan, ma di colpo è passato dalle stelle alle stalle.

Purtroppo, oltre all’acclamazione, è subito scoppiata anche un bufera mediatica che lo ha coinvolta distruggendogli sin da subito ogni speranza di poter fare un buon percorso. Fino ad arrivare al punto della richiesta squalifica.

Irama e la squalifica da Sanremo, una carriera distrutta

Ebbene sì, da quando Irama ha presentato il brano in gara a Sanremo Tu no, sul web si è scatenato il pandemonio, in tantissimi hanno inveito contro il cantante tacciandolo di aver fatto palesemente un ‘plagio’, pare che in troppi telespettatori abbiano riconosciuto nella melodia del brano un altra canzone particolarmente popolare, ovvero “Someone you loved” di Lewis Capaldi.

Si sa che durante Sanremo sono facili ad arrivale le accuse di plagio, lo stesso è capitato in questa edizione proprio al suo collega Alfa, ma per Irama non si è fermato tutto a un solo pettegolezzo, perché la polemica si è gonfiata sempre di più fino ad esplodere, o meglio sarebbe dire a esplodere in faccia al povero Irama.

Una carriera affondata dalle polemiche, addio a Sanremo

Quello che si è profondamente contestato a Irama del suo brano è in particolare la base del pianoforte che è stata associata proprio all’altro brano, e ancora peggio, il ritornello è stato definito ‘copiato. L’accusa è davvero grave, tanto che per lui questo Sanremo si è trasformato in un inferno con la visione del podio sempre più lontana.

Irama è passato dall’essere tra i favoriti a quelli che non vengono più considerati nemmeno in grata, tanto che dai social è arrivato addirittura chi ne ha chiesta la squalifica per correttezza nei confronti degli altri cantanti in gara. Ovviamente Irama può stare tranquillo che la squalifica non sarà considerata, ma per lui è sicuramente un orribile Sanremo e una brutta pagine per la sua carriera.