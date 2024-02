La Sad vincono, a Sanremo è trapelata la notizia: si sono organizzati | Ecco chi devono ringraziare

I tre giovani componenti del gruppo La Sad sono assolutamente i vincitori della competizione, ma non quella canora.

La settimana di Sanremo è capace di catalizzare le attenzioni di tutti e tutto, non solo durante le ore di trasmissione ma per l’intera durata del Festival, dal martedì al sabato. Queste cinque serate rappresentano dei giorni di festa per gli italiani e per la musica, a Sanremo ma anche nei salotti, sui social, nei bar e locali.

Sanremo è ovunque, e tutti sentono questa mania. Da chi segue l’evento principalmente per la musica a chi invece lo fa per la compagnia degli amici, il Festival è un evento di aggregazione. Si tratta anche di un’occasione per scoprire nuovi artisti agli inizi delle loro carriere, che grazie alla risonanza di Sanremo possono dimostrare il loro valore a tutta l’Italia.

La Sad è il trio formato da Theo, Plant e Fiks che è riuscito ad unire efficacemente due dei generi musicali più in voga fra i giovani al momento, vale a dire trap e punk – quest’ultimo di nuovo alla ribalta -, con l’emo. Mischiate anche tematiche di disagio giovanile e sociale e otterrete La Sad.

I tre hanno fatto parlare molto di loro fin da prima dell’inizio del Festival, ma le polemiche sono state ridotte a zero quando i La Sad sono saliti sul palco. In tantissimi hanno esultato e manifestato il loro apprezzamento, tanto da portarli ad un soffio dalla vittoria della grande competizione; si sono davvero dati da fare.

La Sad praticamente vittoriosi

C’è uno scontro che viaggia parallelo alla sfida musicale e che è, come detto precedentemente, un grande momento di aggregazione per gli italiani che seguono il Festival. Parliamo del FantaSanremo, una competizione disponibile per app su tutti gli smartphone in cui qualsiasi persona può scegliere la propria squadra di artisti e guadagna o perde punti in base ai loro comportamenti sul palco.

FantaSanremo è nata nel 2020 ed in pochi anni è diventata una “competizione” con milioni di partecipanti; l’eco mediatico è stato così forte che gli artisti stessi in gara a Sanremo fanno determinate azioni per dare punti a coloro che li hanno scelti. I La Sad sono pronti a prendere il primo posto.

Scontro fra La Sad e Dargen D’Amico

A guidare la classifica con 295 punti c’è Dargen D’Amico, ma durante la terza serata il rapper ha guadagnato solo 15 punti, mentre i La Sad sono riusciti ad incassare ben 95 punti, arrivando a 240 (al pari con i Negramaro). Solo 55 punti di distacco ed altre due serate disponibili per decidere il vincitore finale.

Molti punti anche per Sangiovanni (68), BigMama (45), Ricchi e Poveri (50), Renga e Nek (48), Mannini e Diodato (entrambi 40). Solo 7 gli artisti che hanno superato la soglia dei 200 punti e che potrebbero insidiare il regno di Dargen D’Amico, ma fra questi La Sad sembrano i più convinti. Potrebbero rubare la vittoria all’ultimo, i fan devono rinfraziarli perché sanno davvero facendo di tutto e sono altamente organizzati.