John Travolta contro Sanremo, nega l’autorizzazione: l’accusa è grave per la Rai

John Travolta si scaglia legalmente contro Sanremo, il siparietto di ieri sera non è piaciuto nemmeno a lui.

Era altissima l’attesa per l’ospitata della star a livello mondiale John Travolta sul palco dell’Ariston, avere un personaggio di così alto livello poteva essere l’occasione per dare una sferzata di livello internazionale al programma.

Purtroppo invece, quello che ne è emerso è stato un siparietto imbarazzante in cui il punto più basso si è toccato proprio con l’entrata in scena di Fiorello e il ballo del qua qua.

A cui l’attore di fama mondiale si è prestato ‘obbligato’ dai due conduttori di Sanremo, cercando almeno di mettere un freno a quella che stava diventando (e in parte lo è), un’umiliazione pubblica.

Per avere John Travolta sul palco dell’Ariston in occasione della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo sono stati spesi 200 mila euro, questa la stima che viene riportata dalle fonti. Si potevano spendere meglio? Decisamente sì, ma non è tutto, perché pare che anche l’attore abbia detto la sua.

John Travolta contro Sanremo, quel video sarà legalmente rimosso

Non solo il siparietto imbarazzante del ballo del qua qua con John Travolta non è per niente piaciuto al pubblico, ma allo stesso attore americano la cosa non è andata per niente bene, tanto da aver alzato il telefono per bloccare tutto quello che è successo ieri sera.

Stanno arrivando informazioni che John Travolta abbia detto specificatamente di non dare l’autorizzazione perché vengano mostrati nuovamente in televisione le immagini dove viene ‘costretto’ a mettersi in imbarazzo con quel balletto popolare e poco gratificante.

Uno schiaffo in piena faccia al Festival e all’Italia tutta

Purtroppo bisogna ammettere che John Travolta ha ragione, sicuramente il suo compenso per l’ospitata è alti e con grande probabilità si è messo in gioco con la possibilità che gli si potesse chiedere qualche cosa di bizzarro, e questo probabilmente fa parte del gioco.Ma da qui all’umiliazione pubblica il passo è molto ampio, infatti il suo ultimatum sembra essere arrivato proprio in queste ore senza possibilità di replica.

Se nega l’autorizzazione di mandare i video quel triste siparietto con una nota di disgusto da parte di tutti i telespettatori resterà solo un brutto ricordo per chi ha avuto la (s)fortuna di vederlo in diretta. D’altro canto Fiorello lo aveva detto che quella sarebbe stata la rovina delle loro carriere e la fine di quella di Travolta, e ci aveva decisamente azzeccato. Pensare che la carriera di John Travolta è costellata da così tanti successi che la sua presenza avrebbe potuto aprire un dialogo interessante su quello che ha visto e vissuto, invece ha parlato pochissimo (se non quando intervistato da Giorgia per qualche minuto all’inizio) e ballato anche troppo.