Teresa Mannino, “stordita e consumista”: il ritratto della comica di Sanremo | Ecco chi è davvero

Teresa Mannino si è presa il palco del Festival di Sanremo, ma chi è davvero la comica che incanta il pubblico?

Non c’erano dubbi che Teresa Mannino avrebbe stregato anche il pubblico dell’Ariston, co-conduttrice insieme ad Amadesu nella terza serata del Festival di Sanremo, non manca di deliziare con la sua semplicità e ironia.

Le caratteristiche che l’hanno sempre contraddistinta nel suo lavoro di comica siciliana che racconta la vita attraverso i suoi occhi e le sue esperienze, capace di dipingere la società con colori vivaci anche nelle critiche peggiori.

Classe 1970 Teresa ha la capacità di unire due mondi totalmente agli antipodi come Milano, la città diventata la sua casa e Palermo la sua città natale, in una sinergia perfetta per dimostrare che tutto il mondo è paese.

Ma sua carriera affonda le radici nello studio e la disciplina, si laurea in filosofia e in seguito frequenta la scuola europea di recitazione del Teatro Carcano di Milano acquisendo tecnica e conoscenza. Lavora sin da subito nel mondo dello spettacolo in produzioni sia piccole che di grande prestigio spostandosi tra teatro e grande schermo.

Il grande salto di Teresa Mannino

La grande svolta della carriera di Teresa arriva con Zelig Off, inizialmente fa parte della squadra di comici per poi diventarne la conduttrice fino al 2011, da quel momento non ha mai smesso di crescere come professionista e costruissi una carriera solida. Ha lavorato con Checco Zalone in Checco Zalone Show, ha fatto Terrybilmente divagante, La partita del cuore e Se stasera sono qui, ha partecipato a fiction come Il commissario Montalbano e Il commissario Manara.

Anche il cinema è il suo palcoscenico, ha preso parte a pellicole di grande successo come A Natale mi sposo di Paolo Costella e Ex – Amici come prima! di Carlo Vanzina. Anche se nel suo cuore resta sempre un posto speciale per il teatro, i suoi spettacolo vanno sempre sold out, è amatissima da grandi e piccini.

Teresa Mannino, “stordita e consumista”. Chi è davvero la comica di Sanremo

Adesso Teresa Mannino si è presa a pieno titolo il palco del Festival della canzone italiana e non stupisce che anche in questo ruolo si sia dimostrata eccezionale. Non solo comica e presentatrice, ma il suo monologo è stato uno dei più attesi. In una precedente intervista aveva confessato che si stava preparando da una vita per questo, ma non per Sanremo nello specifico, ma per dire quello che pensa senza filtri, con onestà e simpatia.

È proprio “Sazia, stordita, consumista, incapace di guardare al di là del proprio naso”, questa è la società che dipinge Teresa nei monologhi con una gestualità e una mimica davvero impressionanti capaci di trasmettere non solo le parole ma anche le sensazioni, il suo è un irriverente ritratto moderno di questo nostro mondo.