Sabrina Ferilli, beccata completamente struccata: lo hanno notato tutti | Lo ha fatto davvero

Spuntano le immagini inattese di Sabrina Ferilli completamente senza trucco, ma tutti hanno notato quella cosa. Lo ha fatto…

Sabrina Ferilli è una delle star più amate dagli italiani: attiva nel mondo del cinema, del teatro e della televisione, l’attrice e conduttrice ha inanellato un successo dopo l’altro.

È per questo che Amadeus l’ha voluta con sé sul palco dell’Ariston come co-conduttrice della quarta serata del festival, giovedì, e gli italiani sono impazienti di vederla e ascoltare il suo monologo.

Ultimamente l’attrice è tornata al centro del gossip per via di alcune foto in cui si è mostrata completamente struccata, stupendo tutti quanti: nessuno si aspettava di vederla in quel modo, e se ne è parlato per mesi.

In effetti è difficile beccare una VIP come lei al naturale, ma a volte capita, anche per sbaglio, e subito le foto fanno il giro del web. Ecco come si è mostrata l’attrice.

Una carriera immensa

Dai primi ruoli in film minori alla fine degli anni ottanta, Sabrina Ferilli ne ha fatta di strada. La vera fama l’attrice l’ha raggiunta con La bella vita di Paolo Virzì, dove recito la parte della protagonista che le fece vincere il premio Panorama alla 52° mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e il Nastro d’argento alla miglior attrice protagonista.

L’attrice non è nuova a Sanremo: nel 1996 lo ha condotto insieme a Pippo Baudo e Valeria Mazza, e nel 2022 è stata al fianco di Amadeus sul palco dell’Ariston, quindi ormai è praticamente di casa. La star è sposata dal 2011 col manager Flavio Cattaneo e la sua carriera va a gonfie vele, tanto che l’attrice ha deciso di condividere una foto “intima” in cui si mostra struccata.

Sabrina Ferilli al naturale

Nessuno ci poteva credere quando l’attrice ha pubblicato la foto, eppure è tutto vero: la star si è mostrata senza trucco, e visto il risultato se lo può proprio permettere. Ferilli è bellissima anche al naturale, come molti utenti hanno sottolineato nei commenti, e non ha niente da invidiare anche alle ragazze più giovani. Quest’anno l’attrice compirà 60 anni, ma di certo non glieli avremmo mai dati vista la sua bellezza immortale.

Tanti pagherebbero per arrivare alla sua età così senza trucco! Molti si chiedono quale sia il segreto dietro la sua bellezza; sicuramente la genetica ha buona parte del merito, ma l’attrice si prende molta cura della sua pelle e si vede. Oltre alla bravura come attrice e al fascino che le ha donato madre natura, Ferilli sa anche come tenersi giovane e apparire radiante senza un filo di trucco. Noi non vediamo l’ora di vederla sul palco dell’Ariston questo giovedì!