Il Volo, il cantante è drogato: sul palco di Sanremo polemica scottante

Il Volo incanta il pubblico di Sanremo con la canzone in gara, Capolavoro, ma scoppia di nuovo la polemica: è drogato.

Tra i più applauditi del Festival di Sanremo 2024 sicuramente c’è il Volo che con il brano Capolavoro, per la seconda serata consecutiva riescono a portarsi a casa una standing ovation, ma una questione spinosa non è sfuggita al pubblico.

Il trio di di cantanti lirici (ma di grande bravura anche nel genere pop) che nello specifico di distinguono in tenori Piero Barone, Ignazio Boschetto e baritono Gianluca Ginobile sono, se si può dire, dei veterani del palco dell’Ariston tanto da aver anche vinto l’edizione del 2015 con il brano “Grande Amore”.

Erano giovanissimi ma già avevano disegnato uno schema narrativo preciso nel mondo della musica, il loro marchio distintivo li ha portati a diventare tra gli artisti più popolari non solo in Italia ma anche in America e non solo.

Anche in questa occasione stanno dimostrano di essere all’altezza del compito, ma in molti hanno sollevato una questione davvero poco lusinghiera per uno dei tre musicisti. La droga è il punto su cui si stanno soffermando le illazioni di queste ore.

È drogato, il cantante del volo ne esce malissimo

Proprio uno dei tre è stato trascinato in mezzo a una terribile polemica, si sarebbe drogato, ma la cosa assurda è che duce di non saperlo, infatti è stato poi lo stesso a raccontare di quello che gli è successo. Una esperienza che a Sanremo è tornata a tuonare tra il pubblico.

Si tratta proprio di Ignazio che durante un’intervista ha raccontato di essersi trovato ad un party, dopo un concerto a Miami ma di avere avuto un totale vuoto fino alla mattina successiva, quando si è svegliato in un parco. Di quello che è successo non ha memoria. Si tratta di droga, ma quello che è successo ha dell’incredibile.

Mi hanno drogato durante una serata

Ignazio ha rivelato che quello di cui ha subito avuto molta paura è che qualche ‘delinquente’ gli avesse messo della droga nel bicchiere in cui stava bevnedo, un’azione purtroppo più che nota ma che, in diverse occasioni, ha portato a veri e propri dramma, infatti è proprio il cantante a raccontare che la settimana successiva al suo accadimento un suo amico è andato nello stesso posto a fine serata è morto in un incidente.

Sui social in molti hanno voluto ricordare l’episodio capitato al giovane talento del volo con l’augurio di stare attenti infatti proprio lo stesso disse di cercare di non bere e al massimo di bere solo l’acqua, perché purtroppo queste azioni, difficili da controllare, possono essere deleterie.