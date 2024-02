Alfa, inchiesta aperta sul brano: si tratta di un plagio! A rischio la partecipazione

Da quando Alfa ha presentato il suo brano a Sanremo, molti utenti hanno fatto notare la somiglianza con un’altro brano. Scatta il processo.

Un’accusa davvero molto pesante quella rivolta al giovane cantante Alfa da quando ha presentato per la prima volta il suo brano al Festival di Sanremo.

Già prima dell’inizio della Kermesse Alfa si era trovato in mezzo a un grossissimo problema, il presunto spoiler del suo brano ‘Vai’ nelle storie di Instagram. Pena l’eliminazione dalla competizione.

Per chi ancora non lo conoscesse, Alfa è un giovanissimo cantante di appena 23 anni, al secolo Andrea De Filippi, che si è presentato per la prima volta a Sanremo con tantissima grinta e molta voglia di vincere.

Ma per lui il percorso sta diventando più difficile di quello che avrebbe mai potuto immaginare. Infatti, proprio la sua canzone in gara è stata tacciata di essere un po’ troppo simile (per non dire uguale) a un brano famosissimo dei One Republic. Ma arriva la pesantissima accusa.

Si tratta di plagio? Inchiodato il giovane Alfa

Al Festival di Sanremo può davvero succedere di tutto, ma quella del plagio non è assolutamente una novità, infatti negli anni è capitato più di una volta che gli artisti venissero accusati. A questo giro è capitato proprio ad Alfa con la sua canzone Vai, che parrebbe essere un plagio del grano dei One Republic pubblicata nel 2021 dal titolo ‘Run’.

L’accusa è arrivata come un treno, su Alfa si è scatenato davvero un putiferio, non solo il pezzo è simile ad altri brani, ma con Run ha in comune proprio l’arrangiamento, questa è l’accusa lanciata e che potrebbe essere davvero un brutto scontro tra il cantante e la competizione.

L’inchiesta punta il dito sulla canzone, cosa succede ad Alfa adesso?

Si sta parlando addirittura di ignoranza musicale e uno scandalo che cala su tutta la manifestazione musicale non in grado di riconoscere quella che in troppi hanno definito addirittura con la parola ‘plagio’. Questa è stata proprio l’inchiesta aperta dal popolo di internet che non ha intenzione di demordere e vuole che la questione sia portata avanti per giustizia e correttezza anche verso gli altri concorrenti.

“Mi dispiace dirlo, ma la base è completamente uguale a Run dei One Republic”, così alcuni utenti hanno parlato a riguardo del brano, per poi continuare con Il fatto che Alfa sia stato ammesso a Sanremo 2024, nonostante abbia praticamente portato una cover dei One Republic, denota un elevata ignoranza musicale nella giuria che seleziona i brani. Non si può giustificare altrimenti”, questo potrebbe portare delle conseguenze davvero pericolose per il percorso del giovane cantante. Ne sapremo di più nei prossimi giorni di Festival.