Sanremo 2024, arriva la soffiata: deciso in queste ore il successore di Amadeus | Lo annuncerà durante…

Amadeus ha detto che questo sarebbe stato il suo ultimo Sanremo. Non si era parlato di un successore: adesso arriva la soffiata clamorosa.

Il Festival di Sanremo, giunto alla sua quinta edizione sotto la sapiente e divertente conduzione di Amadeus, continua a dimostrarsi uno degli eventi più attesi e seguiti dell’anno. Moltissimi italiani nei giorni che vanno dal 6 febbraio fino al 10 saranno letteralmente incollati al piccoli schermo per assistere ad uno spettacolo di grande musica.

Da quando il celebre conduttore ha preso in mano le redini della kermesse musicale, il Festival ha ritrovato il suo antico splendore, con la musica al centro di tutto senza tralasciare l’importanza dell’intrattenimento. Questo successo incredibile, tuttavia, potrebbe arrestarsi già dalla prossima edizione della kermesse che, a quanto pare, non vedrà Amadeus in qualità di presentatore: innegabile credere che, se questo si rivelerà veritiero, potrebbe segnare la fine di un’era.

L’edizione attuale vede in gara non solo mostri sacri della canzone italiana come Fiorella Mannoia e i Ricchi e Poveri, per dirne alcuni, ma anche giovani talenti come Alfa e Angelina Mango, dimostrando una trasversalità generazionale che rende il Festival di Sanremo un vero e proprio spettacolo per tutti.

Insomma, certamente Amadeus mancherà al pubblico e agli affezionati della Kermesse: c’è già chi però è curioso di scoprire chi sarà il prossimo direttore artistico e conduttore di Sanremo. Un’indiscrezione, contro ogni previsione, è già venuta fuori durante un programma: ecco chi sarà il prossimo re di Sanremo.

Il probabile nome

Nonostante il successo indiscutibile, pare che questa potrebbe essere l’ultima edizione con Amadeus alla conduzione. Il conduttore, stanco dopo anni di impegno, sembra intenzionato a lasciare il timone del Festival. A contribuire a questo desiderio è il suo fedele compagno di avventure, Fiorello, che sembra non essere incline a condurre un’ulteriore edizione senza di lui.

Recentemente è emersa però un’indiscrezione clamorosa: il futuro conduttore potrebbe essere già stato scelto. Durante una puntata di “Viva Rai 2”, il programma mattutino condotto da Fiorello, è stato suggerito che Alessandro Cattelan potrebbe essere il nome destinato a guidare Sanremo nel 2025. La notizia è stata accolta con grande interesse, e la reazione di Cattelan alla domanda di Fiorello non ha fatto che alimentare le voci.

Cosa ne pensa Cattelan?

Proprio durante Viva Rai 2, Fiorello ha deciso di capire le intenzioni di Alessandro Cattelan e se effettivamente sarebbe disposto a condurre Sanremo 2025. La risposta dello showman è stata senza esitazioni: “Solo se viene Fiorello. Dimmelo tu, è divertente farlo? Se è divertente sì.” Un’apertura inaspettata che ha fatto sorgere numerose domande sulla possibile coppia di conduttori per l’edizione successiva.

Il Festival di Sanremo è sempre stato una vetrina di emozioni, musica e sorprese. Che il prossimo capitolo porti un nuovo conduttore o che Amadeus decida con sopresa ed in ultimo di rimanere ancora per un po’, una cosa è certa: la magia di Sanremo sembra destinata a continuare a incantare il pubblico italiano.