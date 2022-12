Silvia Toffanin mamma per la terza volta. Rivelazione a bruciapelo che spiazza tutti | fan pazzi di gioia

Silvia Toffanin è in dolce attesa? La conduttrice di Verissimo potrebbe diventare mamma di tre. Arriva la confessione.

Silvia Toffanin è solita fare domande talvolta scomode ai suoi ospiti che la raggiungono nel salotto di Verissimo, ma pochi le fanno a lei.

Nonostante questo, la conduttrice si è lasciata andare a una confessione davvero inaspettata e rivelatoria durante una delle sue puntate. Diventerà mamma per la terza volta? Ecco cosa ha svelato la moglie di Pier Silvio Berlusconi.

È una delle conduttrici più apprezzate della televisione italiana per il suo modo dolce di accogliere gli ospiti e raccontare le loro storie. Per questo, è la padrona di casa di Verissimo, talk show di Mediaset, dall’anno 2006. Nota anche per essere legata a Pier Silvio Berlusconi, è mamma di due bambini: Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

La storia con Pier Silvio va a gonfie vele e i due sono riusciti a superare momenti davvero difficili insieme. Si sono conosciuti durante una partita di beneficienza del Milan nel 2001 e da quel momento non si sono più lasciati.

Nonostante siano due personaggi pubblici, hanno deciso di mantenere la loro storia più privata possibile, infatti non compaiono spesso sotto i riflettori.

La carriera della Toffanin è iniziata come letterina, e proprio in quell’occasione ha conosciuto Ilary Blasi, la sua migliore amica.

Da quel momento il suo percorso televisivo è stato tutto in discesa e grazie al suo carattere dolce e accogliente è riuscita a diventare la padrona di casa fissa di Verissimo, talk show firmato Mediaset amatissimo dagli italiani.

Oggi arriva un’inaspettata dichiarazione fatta proprio da Silvia, che ha insinuato vari dubbi: forse, la moglie di Pier Silvio aspetta un terzo figlio.

Durante una puntata di Verissimo, ha intervistato Belen Rodriguez, ripercorrendo la sua linea della vita anche dal punto di vista sentimentale. La Toffanin ha chiesto alla showgirl argentina se volesse avere un terzo figlio. “Due è il numero perfetto“, le ha risposto Belen, e Silvia, un po’ perplessa, le ha chiesto: “Ma sei sicura?”.

“Penso di sì“, ha ribadito la Rodriguez, che ha continuato “anche tu ne hai due, ne vuoi altri?”.

Di fronte a questa domanda, Silvia si è trovata costretta a rispondere, rivelando forse un desiderio nascosto: “Si, ma mai dire mai“, ha detto, ammettendo che le piacerebbe a diventare mamma per la terza volta.

I fan sono impazziti di gioia all’idea che Silvia potrebbe avere un altro figlio con Pier Silvio e hanno inondato i suoi social di messaggi d’affetto.