Paolo Brosio “…non respirava più”, una tragedia terribile, non si è potuto fare nulla

Paolo Brosio, il giornalista televisivo che da tempo non calca le scene dello spettacolo ha parlato di una tragedia che non si sarebbe mai aspettato. Un racconto scioccante, ma cosa è successo?

Paolo Brosio è stato negli anni un giornalista televisivo molto presente soprattutto negli anni Novanta finché non è stato “illuminato sulla via di Damasco” scoprendo la propria fede religiosa e dedicando la sua vita alla Madonna e divulgandone il verbo, a volte anche in televisione, ospite di alcuni programmi.

I più grandi forse ricorderanno anche i suoi exploit televisivi, il Brosio del passato circondato da donne e sempre protagonista di molti festini. Il suo esordio è stato a Studio Aperto, su Italia 1.

Negli anni seguenti Brosio è parte del cast fisso di Quelli che il calcio per 4 anni e inoltre ha partecipato a un’edizione de L’Isola dei Famosi inizialmente come inviato, nel 2006, e in seguito come concorrente nel 2019. Nel 2020 poi è stato anche concorrente del Grande Fratello Vip.

Nel periodo in cui era concorrente del Grande Fratello Vip si venne a sapere che aveva una fidanzata, molto giovane, Maria Laura De Vitis, tra di loro ci sono ben 40 anni di differenza e per questa ragione la loro storia fu molto criticata. Quando la loro storia è finita Maria Laura è intervenuta al Corriere della sera:

“All’inizio sono stata criticata moltissimo. Molti mi dicevano di stare con Paolo per puro arrivismo, ma io ho sempre risposto che non avevo bisogno di stare con lui per andare in televisione, o al massimo potevo legarmi a qualsiasi altra persona. Mi sono trovata bene con Paolo. Avevamo interessi comuni ed è una cosa che a me piace molto. Non ho mai desiderato stare con uomini gelosi e lui mi assecondava molto sul lavoro, essendo anche lui del settore”.

La loro storia d’amore è durata un anno, Paolo ha tentato in questo periodo di farla convertire alla sua fede. I due hanno fatto un pellegrinaggio a Medjugorje, seguiti dalle telecamere de Le Iene che avrebbero dovuto riprendere la conversione di Maria Laura, ma quest’ultima non c’è stata.

Paolo sul settimanale Novella 2000, ha detto di lei: “Ha litigato con la fede perché a 8 anni ha perso il padre… Era andata la mattina a dargli il buongiorno e ha scoperto che non respirava più… Per lei è stato un vero e proprio choc”. Una situazione in cui non si è potuto fare nulla, ma che ha segnato profondamente la donna.

La storia tra Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis

Tra Paolo e Maria Laura la storia d’amore è finita da tempo e alcune settimane fa Paolo Brosio è stato ospite a I Lunatici, di Rai Radio 2 e ha raccontato la sua storia: “Oggi sono single, Maria Laura è stata l’ultima fidanzata che ho avuto, una ragazza molto più giovane di me. Ci sono state tante polemiche per la differenza d’età, quando entrano di mezzo i fotografi, le televisioni poi inizi a vedere il rapporto in un’altra maniera. Diventa un incubo”.

Maria Laura nel frattempo ha partecipato a La Pupa e il Secchione nel 2022 accanto a Edoardo Baietti e subito dopo ha partecipato a L’Isola dei famosi. Ora la showgirl ambisce al Grande Fratello e questa possibilità non è esclusa.