Bufera su George Ciupilan, il tradimento esce allo scoperto. Pioggia di critiche

George Ciupilan star di Tik Tok e protagonista del Collegio è attualmente rinchiuso nella casa più spiata d’Italia. Il concorrente del Grande Fratello Vip ha incontrato nell’ultima puntata la sua ex fidanzata Samara Tramontana ed è polemica.

A fare notizia in questo periodo ci sono soprattutto i concorrenti del Grande Fratello VIP. La settima edizione è seguitissima sia in televisione che sui social dove spesso l’hashtag #gfvip è in tendenza mondiale. Dall’inizio del programma, questo settembre, il GF ha cambiato diversi concorrenti tra nuove entrate e vecchi usciti al televoto.

Chi riesce a resistere alle intemperie del programma è sicuramente George Ciupilan, giovane tik toker di vent’anni. Il ragazzo di origine moldava è conosciuto per raver partecipato prima al Collegio e poi alla Caserma, reality cult di Rai2.

All’epoca Ciupilan si era contraddistinto per aver un bel caratterino attivo e scoppiettante ma al GF sembra aver cambiato un po’ faccia. George, infatti, appare come molto calmo e tranquillo, uno dei vip meno litigiosi del gruppo ma anche un grande osservatore di dinamiche.

Ciupilan attribuisce questo cambiamento caratteriale ad una nuova maturità che ha spento dentro di lui il fuoco della gioventù. George, inoltre, al Grande Fratello ha fatto conoscere la sua storia familiare complessa fatta di privazioni, povertà e violenza.

Per questo e per molte altre ragioni Ciupilan è sicuramente uno dei vipponi più amati nella trasmissione di Alfonso Signorini che nell’ultima puntata gli ha riservato una sorpresa a dir poco inusuale. Vediamo di che si tratta e capiamo perché proprio su web si è scatenato il panico!

La frecciatina all’ex fidanzata di Geroge Ciupilan

Il Tik Toker ha avuto modo di incontrare al Gf la sua ex fidanzata Samara Tramontana anche lei star dei social. La ragazza è andata a trovare il suo ex per spiegare le ragioni dell’addio e per giustificare il suo comportamento.

A quanto pare, secondo alcune voci Samara avrebbe tradito George ma Samara ha provveduto a smentire in puntata così: “Tradito no. Potrei aver tradito la sua fiducia, nel senso che comunque l’ho deluso per dei miei comportamenti sbagliati, ma tradito con un’altra persona no, non l’avrei mai fatto”.

A far discutere, però, è stata l’espressione di dissenso di George Ciupilan come se non fosse d’accordo con le affermazioni di Samara. In effetti, c’è stata un’altra tik toker che ha espresso il suo profondo disappunto sui social commentando su Twitter tutta la vicenda. Si tratta di Giulia Paglianiti che durante il confronto tra George e la sua ex ragazza ha commentato così alle giustificazioni di Samara: “Ah sì? Gli mette le corna e poi va a ricucire al gf. Che bell’idea”.

Ecco che arriva il caos sul Web che dà ragione a Giulia Paglianiti e non crede alla figura di buona samaritana di Samara. Insomma, sono tutti dalla parte di George Ciupilan.