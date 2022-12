Marco Mengoni confessa: “…io devo essere fucilato in piazza”. Parole toccanti e private

Il ben noto cantante si è aperto in un’intervista, raccontando alcuni episodi della sua vita privata, che cerca sempre di proteggere.

Marco Mengoni è uno dei cantanti più amati dal pubblico italiano ed anche se ha sempre tenuto segreta la sua vita privata, è ammirato e ben voluto. Per lui, le relazioni sentimentali sono importanti e non vuole metterle in piazza al miglior (o peggior) offerente.

Mengoni è un personaggio molto riservato, che sa distinguere bene la vita privata da quella professionale. Tuttavia, alcuni anni fa, il bel cantante ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, dove svelava dei piccoli dettagli circa la sua vita privata e il motivo per il quale è così prudente.

Marco, quando è diventato famoso, ha scelto una strada precisa su come agire in merito. Leggiamo quello che ha raccontato: “Io mi sono aiutato, analizzato, fatto analizzare, fatto gavetta più o meno lunga, ai like e dislike sono vaccinato. Per questo la mia vita privata sui social non mi va di mettercela, se è privata non mi va di mettere in mezzo persone che non c’entrano con la mia fama.”

Dunque, Mengoni ha le idee molto chiare su come gestire la sua doppia vita, quella privata e quella professionale, e non ha alcun dubbio sul fatto che entrambe devono rimanere sui loro rispettivi binari, senza mai incrociarsi o diventare una sola cosa.

Possiamo leggere sul ilsussdiario.net la difficoltà che Marco Mengoni sa di dover affrontare per riuscire a proteggere i suoi cari dal mondo dello spettacolo e dai suoi scoop fulminei ed improvvisi. Marco vuole mettere al sicuro chi ama davvero: “Io faccio questo mestiere e io devo essere fucilato in piazza, ma non voglio che i miei cari siano massacrati. Ci tengo a proteggere le piante, figurarci le persone che mi stanno accanto!”

In una recente intervista rilasciata a Radio Deejay, il cantante ha affermato la sua volontà di ritornare a studiare e, infatti, si è iscritto all’Università, alla facoltà di psicologia. Mengoni ha dovuto affrontare un periodo pieno di impegni e di difficoltà, dichiarando di non avere nemmeno il tempo di lavarsi i capelli, e si è visto costretto a ripetere degli esami perché credeva di non aver bisogno di studiare per quelli.

L’artista ha così commentato: “Ero sicurissimo di passare inglese senza studiare, invece… Non sono proprio passato. Ho fatto una figuraccia coi condizionali, dicevo «Tanto li uso». E poi non ho passato anche biologia applicata”.

Insomma, studiare non è mai stato facile e non va preso sottogamba. Tuttavia, i fan di Marco Mengoni sono molto contenti di aver scoperto questi piccoli momenti di vita privata del cantante e sperano di poterne riceverne degli altri.