Barbara D’Urso riceve un dito medio in diretta da un suo ospite: in studio si scatena il panico

Durante una puntata di Pomeriggio 5 è successo un fatto davvero grave, che nemmeno l’esperta padrona di casa Barbara D’Urso è riuscita a fermare: in diretta sono volate brutte parole accompagnate da gestacci. Ecco cosa è successo.

Barbara D’Urso è una conduttrice espertissima e il suo carattere molto forte sono un segno distintivo. Durante le sue dirette a Pomeriggio 5 non si lascia mai intimorire nemmeno di fronte agli ospiti più ostili, e riesce a mantenere la situazione sotto controllo anche quando in studio ci sono persone con idee molto differenti.

Quello che è successo nell’ultima puntata, infatti, è stato fuori dalle righe: per la prima volta Barbara non è riuscita a tenere le redini in mano e in studio è scoppiato il panico. Sono volate parole pesanti accompagnate da diti medi e gestacci in diretta. Il pubblico in studio e a casa era sotto choc per quello a cui stavano assistendo.

Il gestaccio in diretta

Durante una delle ultime puntate di Pomeriggio Cinque, è avvenuto un episodio che ha scatenato l’ira del web. I commenti su Twitter e su Instagram sono arrivati a fiumi, e in molti gli utenti hanno utilizzato parole pesanti.

Durante la puntata la D’Urso ha portato all’attenzione dei suoi telespettatori la storia di una signora di Palermo: stiamo parlando di Ilenia, 25 anni, che ha partorito il suo ultimo figlio in macchia davanti al suo compagno Francesco e ai loro tre figli. I due, inoltre, hanno ammesso che continueranno ad avere figli finché non arriverà una bambina.

Le acque della giovane si sono rotte proprio mentre accompagnavano i figli a scuola, per questo è stata costretta a partorire in macchina e davanti agli altri suoi bambini. La D’Urso ha raccontato di questa storia per sottolineare il coraggio della donna, che nonostante fosse in una situazione anomala, è riuscita comunque a dare alla luce il suo bambino.

Poi, però, è successo l’imprevedibile. Durante il collegamento in diretta, uno dei figli, di nome Giuseppe, ha creato seri problemi alla conduttrice e nemmeno i genitori sono riusciti a tenerlo a bada. Il bambino prima ha pianto a diritto e poi ha iniziato ad urlare come un disperato.

Barbara D’Urso era visibilmente in imbarazzo, ma è riuscita a restare calma e a portare a termine l’intervista. Nonostante questo, non si è trattenuta dal dirgli: “Tiene nu caratterino però Giuseppe, eh!”. Come se non bastasse, alla fine è arrivato anche il gestaccio: Giuseppe invece di salutare Barbara le ha mostrato il dito medio.