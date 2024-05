“Ecco chi è davvero Tommaso Zorzi”, Tommaso Stanzani ha vuotato il sacco: parole dolorose | Adesso un nuovo amore

Tommaso Stanzani ha vuotato il sacco sulla relazione con Zorzi e la rottura, dopo mesi arrivano le parole dolorose.

Verissimo continua a proporre nomi molto interessanti e tra questi c’è anche quello di Tommaso Stanzani, ballerino di Amici 2021 che aveva conquistato il cuore del pubblico e dei giudici.

Il ballerino è attesissimo, anche perché le ultime dichiarazioni sulla fine della relazione con Tommaso Zorzi hanno lasciato i fan dell’ex coppia a bocca aperta: nessuno sapeva queste cose e forse non le avrebbe voluto sapere.

Con queste parole è apparso chiaro a tutti che tipo di persona sia Tommaso Zorzi. Da fuori le cose sembravano molto diverse, e invece alla fine è emersa la verità.

Ma Stanzani non si è lasciato buttare giù dalla sua esperienza con l’ex ragazzo e ora ha una nuova fiamma che tutti gli invidiano.

La verità sulla rottura

Nel 2021 Zorzi, dopo essere uscito vincitore dal GF Vip, aveva messo gli occhi su Stanzani e lo aveva contattato su Instagram. I due avevano cominciato a frequentarsi e pubblicavano tantissime foto su Instagram, ogni giorno. È per questo che, quando le foto sono diventate sempre meno, i fan della coppia hanno cominciato a insospettirsi e capire che qualcosa non stava più funzionando.

A distanza di qualche anno dalla fine della relazione, nel 2022, tra i due Tommaso, molti si chiedono quale sia la verità dietro la rottura e che ruolo abbiano avuto entrambi. Quando ormai si sentiva già l’odore di rottura, Stanzani difese subito Zorzi dal gossip, chiarendo che il suo ormai ex fidanzato era stato beccato con un altro quando si erano già lasciati da un po’. Ma adesso vengono fuori altri dettagli: a Vanity Fair Zorzi ha ammesso che la storia è finita per colpa sua.

Ecco chi è Tommaso Zorzi

Il giudice di “Cortesie per gli ospiti” ha spiegato che si era comportato male più volte con Stanzani e questo li ha allontanati. E quindi ecco chi è davvero Tommaso Zorzi: un ragazzo per bene che ha fatto un errore e si è preso le sue responsabilità per la fine della relazione. La rottura non è stata così eclatante come tutti pensano, ma evidentemente il rapporto si è consumato nel tempo. I due ora hanno ripreso in mano la propria vita e sembra che entrambi abbiano ritrovato l’amore.

Se Zorzi lo ha ammesso apertamente durante l’intervista, Stanzani sta mantenendo il massimo riserbo, ma una storia in particolare ha attirato l’attenzione dei fan del ballerino: il ragazzo ha pubblicato una foto mentre mangiava col modello Oreste Gaudio, aggiungendo un cuore nella storia Instagram. Stanzani non ha confermato né negato le voci sulla loro presunta relazione, ma a giudicare dalla storia è probabile che tra i due ci sia ben più di un’amicizia. Bisogna attendere eventuali altre storie o, addirittura, conferme durante la puntata di Verissimo.