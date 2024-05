Emma e Alessandra Amoroso, arrivano alle mani davanti a tutti: beccate in pieno in un video | “Sta cadendo così in basso…”

Volano schiaffi tra le due ex allieve di Amici, arrivano alle mani davanti a tutti e vengono riprese nel video, partono due schiaffi.

Durante la serata benefica dedicata alla lotta contro i femminicidi, “Uno Nessuno Centomila”, un evento di grande portata presentato da Amadeus, si è verificato un episodio che ha scatenato molte polemiche. Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, due ex allieve di Amici di diverso tempo fa, sono state protagoniste di un momento assurdo che ha sorpreso e sconcertato molti spettatori.

La serata benefica, trasmessa su Rai Uno l’otto maggio, ha avuto una grande partecipazione da parte del pubblico, testimoniando l’importanza dell’evento nella lotta contro la violenza di genere. Tuttavia, verso la fine della trasmissione, si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione per ragioni del tutto diverse.

Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, entrambe salentine, belle e talentuose, hanno entrambe partecipato ad Amici, il talent show di Maria De Filippi, e questo ha fatto sì che molte persone ipotizzassero un astio tra di loro, essendo sempre state in competizione.

Tuttavia, il video che è emerso durante la serata benefica sembra confermare molto di più di una semplice rivalità. Circola un video emblematico sul web che pare “smascherare” la vera natura del rapporto tra le due donne: vediamo di che si tratta.

Il video incriminato

Nel video pubblicato sui social, si vede Alessandra Amoroso e Emma Marrone in un momento particolare che in modo quasi surreale iniziano a “sculacciarsi” e a twerkare, per poi scherzare insieme durante la corale finale di Uno Nessuno Centomila. Questo comportamento ha diviso le reazioni del web tra chi ama le loro personalità estrose e crede nell’amicizia e chi ha considerato questo gesto sciocco e da ragazzine.

Alessandra Amoroso ed Emma Marrone hanno entrambe un carattere forte e spesso eccentrico, e questo ha contribuito a rendere la situazione ancora più sorprendente. La loro amicizia è stata spesso oggetto di speculazione e discussione da parte dei media, e questo episodio non ha fatto altro che alimentare il dibattito su quanto sia genuina la loro relazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone – Fanpage (@emmarealbrown)

Alessandra ed Emma sono amiche

Tuttavia, nonostante le opinioni contrastanti, è indubbio che entrambe le cantanti abbiano dimostrato il loro impegno nel sostenere cause importanti come la lotta contro i femminicidi. La partecipazione alla serata benefica è stata un gesto significativo che ha contribuito a sensibilizzare il pubblico sull’importanza di combattere la violenza di genere.

E‘ tempo di accettarlo: Alessandra Amoroso ed Emma Marrone sono amiche ed il video non ha fatto che mettere in evidenza un legame speciale tra le due nonostante si contendano una fetta simile del mercato discografico nazionale. Le malelingue possono tacere: nessuna lite in vista per le due artiste salentine.