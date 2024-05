Anbeta Toromani, cacciata da Mediaset: è stata Maria De Filippi | Dopo anni esce la verità sull’allontanamento

Una notizia che lascia senza parole, è emerso che l’abbandono di Anbeta dagli studi Mediaset non è stato deciso da lei.

Chi segue da tempo Amici si ricorderà Anbeta Toromani, una ballerina che ha dato prova del suo talento fin dall’ingresso nel programma, precisamente nell’edizione del 2002.

Oltre al suo talento, ciò che ricordano i fan del programma è anche il suo essere sempre molto seria, concentrata sull’obiettivo tanto da apparire a qualcuno antipatica.

Oggi, dopo tanti anni dal suo addio a Mediaset, è emerso il motivo per cui la ballerina se n’è andata all’improvviso da Amici, e a quanto pare Maria De Filippi ha avuto un ruolo centrale in tutto questo caos.

Ospite a Verissimo, Anbeta si è aperta anche sul suo passato e ha raccontato molto di sé. I fan del programma ora non sanno più cosa pensare: la verità li ha lasciati senza parole.

L’addio di Anbeta Toromani

Dopo aver conquistato il secondo posto nell’edizione 2002, Anbeta è tornata nel programma come ballerina professionista, facendo anche da tutor ai nuovi studenti. Chi meglio di lei poteva condurre i giovani talenti nel loro percorso di professionalizzazione? I ragazzi si ricordano infatti della ballerina come una vera professionista capace di trovare subito i punti deboli sui quali lavorare e creare un percorso di apprendimento efficace.

Ma qualcosa è andato storto nella sua carriera e a un certo punto ha rotto i rapporti con Amici e Mediaset stessa. Alla radice ci sarebbe stata una discussione con Maria De Filippi che, secondo molti, avrebbe addirittura cacciato la ballerina. Dopo anni Anbeta ha spiegato cosa è accaduto davvero nel programma e perché si è allontanata. Il suo racconto ha lasciato tutti di sasso: nessuno si sarebbe mai aspettato che le cose fossero evolute in quel modo. Da non credere.

Ecco la verità

Chi ha seguito le puntate in cui Anbeta faceva da tutor agli studenti avrà notato che i suoi modi, anche con loro, non erano esattamente accomodanti e che spesso era fin troppo severa. Dopo qualche episodio che ha fatto storcere il naso al pubblico, Maria De Filippi si è vista costretta a intervenire spiegando alla ballerina che in più occasioni aveva esagerato e che, seppur bravissima nella sua professione, avrebbe dovuto ridimensionarsi davanti a ragazzi giovani.

La ballerina però non ha preso bene queste critiche e se n’è andata dal programma. Per quasi 10 è rimasta lontana dalla televisione ma, per la gioia di molti, nel 2014 è tornata nel programma di Maria come giudice e ha ripetuto l’esperienza anche nel 2023. Fortunatamente le due donne si sono chiarite e i fan della ballerina hanno avuto finalmente l’occasione di rivederla in tv.