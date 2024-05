“Tutto pilotato”, Martina eliminata da Amici: arrivano le parole durissime che li smascherano | Mediaset sotto accusa

Arrivano parole durissime su Amici e diventano un problema per la rete, dopo l’eliminazione di Martina scoppia il caos.

Lo scorso sabato, il Serale di Amici ha detto addio ad un altro giovane talento scatenando, così, un putiferio generale. Sabato 4 maggio Martina Giovannini ha visto finire il suo sogno ad Amici ma la sua eliminazione non è di certo passata inosservata. Una delle voci considerate tra le più belle di questa edizione si è vista interrompere il suo percorso inaspettatamente.

Sabato 11 maggio Martina è a Verissimo, talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, e le sue parole rivelano una verità inimmaginabile. Quando il pubblico ha scoperto della sua eliminazione, ha alzato un polverone gigantesco e il popolo del web si è scatenato a suon di commenti e post tutti incentrati sulla Giovannini e la sua eliminazione.

Dopo che si è esibita contro Mida, Martina ne è uscita perdente e dopo il verdetto la ragazza non si è sprecata con le parole. Infatti, il discorso che ha fatto a seguito della sua eliminazione ha lasciato senza parole tutti i presenti in studio e anche il pubblico a casa. Nessuno avrebbe mai creduto che una ragazza come lei potesse parlare in quel modo.

Le parole della cantante hanno scosso gli allievi, il pubblico, i coach e anche la conduttrice Maria De Filippi che si è vista costretta a chiedere di mantenere la calma in studio. Dopo l’eliminazione di Martina, sono volate parole pesanti nel programma di Canale 5 che hanno scatenato una forte discussione tra due simboli del talent show.

Volano stracci ad Amici

Non appena Martina è stata eliminata, Anna Pettinelli e Cristiano Malgioglio si sono scontrati apertamente dopo che il coach ha definito la ragazza come: “Solo una voce”. A quel punto la Pettinelli si è sentita di difendere la sua ormai ex allieva e la De Filippi ha dovuto calmare i toni dei due.

Tutto questo clamore ha agitato molto Martina che, dopo il silenzio ritrovato grazie all’intervento di Maria, ha voluto dire la sua. Tuttavia, le frasi che ha detto poco dopo hanno lasciato di sasso tutti i presenti infiammando anche il popolo del web che ha inondato i social con moltissimi commenti riguardanti la cantante.

Le parole di Martina Giovannini

Dopo aver scoperto della sua eliminazione, Martina ha voluto ringraziare tutti per l’opportunità che le hanno permesso di vivere. Dopo essersi ripresa dall’evidente commozione, la cantante ha rivelato di sentirsi più a suo agio sul palco perché ha imparato a muoversi di più e a sentirsi meno timida.

Martina si è detta felice di essersi sbloccata e di aver imparato a cantare meglio i brani in italiano. Dopo queste sue dichiarazioni che hanno stupito tutti i presenti per la loro bontà e sincerità, gli utenti del web non hanno potuto accettare minimamente a sua eliminazione perché Martina ha del talento e in molti pensano che sia tutto pilotato. Per fortuna la carriera della Giovannini è agli albori e il coreografo Luciano Cannito ha ingaggiato proprio lei per il nuovo spettacolo Fame che sarà nei teatri di tutta Italia.