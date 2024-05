“Ma cosa sta succedendo?”, Maria De Filippi perde il controllo: costretta a fermare tutto e chiedere spiegazioni | Che vergogna

Maria De Filippi si è ritrovata in una situazione a dir poco imbarazzante durante la trasmissione, blocca tutto e chiede spiegazioni.

Poche ore fa durante uno dei programmi più noti di Mediaset condotti da Maria De Filippi è andato in scena un siparietto che si poteva benissimo evitare. La conduttrice si è vista costretta perfino a fermare tutto e a chiedere spiegazioni perché quello che stava succedendo non si era mai visto prima in televisione.

Una concorrente del dating show più famoso di Canale 5, vale a dire Uomini e Donne, ha rivelato una notizia che nessuno si sarebbe mai immaginato di sentir dire, soprattutto in un programma pomeridiano. Il video ha fatto il giro del web diventando in poco tempo virale e mostrando come il degrado ormai stia dilagando sempre di più.

Dopo l’affermazione della concorrente ci sono stati attimi di panico sia per le presentatrice che per il pubblico in studio e quello a casa. L’affermazione fatta dalla donna ha lasciato tutti di stucco e senza parole tanto da costringere la De Filippi a fermare il programma per chiedere il motivo per il quale la donna avesse detto una cosa del genere.

La signora in questione ha fatto un’osservazione poco carina riguardo ad una situazione altamente imbarazzante che ha reso protagonisti praticamente tutti gli uomini del dating show. Sentendo queste parole il pubblico è raggelato e Maria De Filippi ha dovuto fermare tutto per chiedere il motivo di tale dichiarazione.

La verità scomoda

Alessia, la donna seduta sul trono di U&D, ha svelato un segreto che non avrebbe dovuto perché ha messo in imbarazzo tutti i presenti. Ad un certo punto, la donna tira fuori delle caramelline alla menta dicendo che i signori dovrebbero mangiarne una prima del ballo insinuando che i loro aliti sarebbero mortiferi.

A quel punto, Maria De Filippi ha chiesto che cosa stesse succedendo perché l’uscita ironica della donna ha lasciato tutti senza parole. Alessia ha voluto soltanto sottolineare come sia una forma di rispetto presentarsi al ballo con un alito decente e non che spettina le donne per come sia poco fresco.

L’opinione del web

Nonostante Alessia abbia fatto questa rivelazione anche con toni ironici che ha spiazzato tutti i presenti facendoli poi scoppiare in una fragorosa risata, il popolo del web sembrerebbe non aver colto l’ironia della battuta. Infatti, molti utenti hanno commentato che la rivelazione di Alessia è stata poco educata e se anche fosse vero, avrebbe dovuto dirlo con più tatto.

In altri commenti si può leggere che se questa frase riguardante gli aliti l’avrebbe detta un uomo, sarebbe scoppiato il putiferio. Quindi, alcuni utenti avrebbero voluto sottintendere che le donne potrebbero liberamente insultare gli uomini senza grosse conseguenze, mentre se lo facessero gli uomini scoppierebbe il pandemonio. Alla fine l’ironia di Alessia a Uomini e Donne è stata vista da molti come un’azione poco delicata che avrebbe fatto meglio a non fare o a dire in privato.