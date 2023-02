Uomini e Donne tocca il fondo: scene censurate e violente | UMILIANTE

Il famoso dating show di Maria De Filippi sta andando in contro al declino: la Queen costretta anche alla censura.

Uomini e Donne è un programma di Canale5, condotto da Maria De Filippi, che permette ai partecipanti di provare a trovare la loro anima gemella. Inoltre, questo dating show è famoso anche per le scenette e i siparietti che i vari concorrenti mettono in scena.

Tuttavia, questo sketch non sono più come quelli di un tempo: adesso si stanno superando i limiti con insulti, urla e addirittura sfiorare una possibile lite tra i tronisti del programma. Questi imprevisti hanno anche costretto la padrona di cosa ad epurare la puntata prima di mandarla in onda.

Lo scampato (anche se per poco) litigio in questione ha visto come protagonisti due tronisti, ovvero Alessandro Vicinanza e Riccardo Guarnieri. I due avevano iniziato a discutere utilizzando toni sempre più alti e adirati, tanto da far spaventare il pubblico presente.

Alessandro e Riccardo stavano per picchiarsi

La puntata in questione avrebbe dovuto assumere toni più pacati e romantici, dal momento che era previsto il ritorno e il ricongiungimento tra Ida ed Alessandro. Tuttavia, la felicità per la coppia è stata sostituita dalla paura nel sentire Alessandro e Riccardo insultarsi a vicenda, alzando la voce sempre di più e scaldando gli animi fino a quasi le botte.

I due si sono accusati a vicenda di essere dei bambini: Riccardo ha incolpato Alessandro di comportarsi come un bimbo in presenza di Ida e, per tutta risposta, Alessandro ha criticato Riccardo di essere lui l’infantile numero uno dal momento che vive ancora con sua madre a 40 anni suonati.

L’intervento di Maria De Filippi

A quel punto, la lite è passata dalle parole ai fatti. Riccardo si è alzato di scatto per aggredire Alessandro ma, per fortuna, a fermarlo in tempo sono intervenuti Gianni Sperti, il tronista Federico insieme ad altri cavalieri del programma. Questa reazione improvvisa ed aggressiva da parte del tronista ha spaventato il pubblico e spiazzato Maria, che lì per lì era dubbiosa sul da farsi.

Poco dopo Guarnieri ha abbandonato lo studio di UeD solamente per rientrarvi dal lato dov’erano seduti Ida e Vicinanza. A quel punto sono intervenuti altri concorrenti ancora per fermare una possibile lite tra i due uomini. In conclusione, Riccardo ed Alessandro hanno sfiorato la lite per pochissimo. Questi sono stati gli eventi che Maria de Filippi si è vista costretta a censurare.