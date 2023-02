Giancarlo Magalli: un doloroso addio, la tremenda malattia non lascia scampo

Il ben noto conduttore televisivo è ritornato sul piccolo schermo dopo mesi di assenza a causa di una grave malattia.

Giancarlo Magalli è uno dei presentatori televisivi più conosciuti ed apprezzati di sempre per via, soprattutto, del fatto che rientra nella categoria “vecchio stampo”. Questo sottolinea il fatto che Giancarlo è sempre stato un conduttore educato, posato e mai fuori dalle righe e queste caratteristiche sono sempre state accolte dal pubblico italiano.

Negli anni ’80 e ’90, Magalli era il presentatore tv di punta ed ha ottenuto un grande successo soprattutto con la trasmissione I fatti vostri. Giancarlo è stato in grado di far divertire gli italiani con il suo modo di condurre leggero e divertente ma anche ordinato e mai volgare, intrattenendo il pubblico con quiz, interviste e giochi diversi.

Con il passare del tempo e con il cambio della società, Giancarlo è sempre riuscito a stare “sul pezzo”, adattandosi alla modernità ed al cambiamento ma senza mai abbandonare la sua vera personalità e il suo modo di fare televisione. Sebbene sia un uomo di successo, Magalli è rimasto sempre umile e misurato, altre doti che gli italiani apprezzano molto.

L’assenza di Magalli dalla tv

Il modo in cui Giancarlo ha sempre fatto il suo lavoro da presentatore televisivo è stato ed è ancora oggi un ottimo esempio da seguire per chi volesse intraprendere la carriera di conduttore tv. Tuttavia, il pubblico è stato privato del suo talento per diverso tempo a causa di un brutto male che ha avuto Magalli.

I fan si sono chiesti molte volte che fine avesse fatto Giancarlo e finalmente, poco tempo fa, il conduttore è riapparso sulle scene a Verissimo, dove ha raccontato il motivo per il quale si è visto costretto ad abbandonare il piccolo schermo per un certo periodo di tempo. La sua confessione ha spiazzato tutti: dal pubblico in sala a quello a casa fino alla conduttrice stessa Silvia Toffanin.

La malattia che ha affrontato Magalli

Giancarlo, durante l’intervista a Canale5, ha dichiarato di aver avuto un tumore. Il brutto male è comparso dopo un’infezione e, in seguito, Magalli ha ricevuto la drastica e scioccante diagnosi: “Mi avevano dato 2 mesi di vita”. Fortunatamente, il tumore era curabile e, dopo un ciclo di chemioterapia, Giancarlo è ritornato a vivere normalmente.

Tuttavia, per il conduttore sono stati mesi davvero difficili che lo hanno portato a perdere 24 chili, rendendolo una persona del tutto diversa. Giancarlo Magalli è distrutto dalla malattia che ha dovuto affrontare: è magro e sciupato e dovrà rimettersi al meglio se vuole tornare a condurre un programma tutto suo.

Diversamente sarà un doloroso addio alla televisione per lui, la tremenda malattia non lascia scampo e lo ha messo davvero fuori gioco. La speranza dei fan, ovviamente è quella di poterlo rivedere in forze.